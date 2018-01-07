Николь Кидман произвела фурор выходом в свет в нежном розовом платье

Знаменитая актриса Николь Кидман в свои 50 лет может похвастаться роскошным внешним видом, каждый ее выход в свет активно обсуждается в Сети.

На днях в Голливуде состоялась премия Австралийской академии кинематографа и телевидения, которую посетила также и актриса. Для мероприятия Николь выбрала нежно-розовое платье в пол, которое отлично сидело на ее фигуре.Кидман сделала выбор в пользу естественного макияжа и укладки, дополнив свой нежный образ. Внимание всех присутствующих было приковано к актрисе, которая и правда выглядела просто безупречно.