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Ольга Бузова подверглась жесткой критике за откровенный купальник

Сегодня, 14:13
В настоящее время телеведущая, певица и актриса Ольга Бузова находится на заслуженном отпуске, который тщательно продумала заранее.

Ольга Бузова подверглась жесткой критике за откровенный купальник
Ольга выбрала для отдыха Таиланд, где и отпразднует свое 32-летие. Недавно знаменитость поделилась с подписчиками снимком, в котором запечатлена в странном купальнике, который пользователи Сети назвали вульгарным.

Ольга Бузова подверглась жесткой критике за откровенный купальник


«Я на месте. Как и обещала, следующее фото в купальнике… Добралась в райский уголок. Королевская вилла для принцессы, единственная в этом отеле. Пока ничего не понимаю, но мне однозначно нравится», — делится Бузова с фолловерами.

По словам Бузовой, она надеется в этом году обрести счастье в любви и намерена и дальше покорять музыкальный олимп.

Ольга Бузова подверглась жесткой критике за откровенный купальник

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Ключевые слова: Ольга Бузова

Количество просмотров: 9 672
Автор: zvezda

Автор фото: Instagram

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