Ольга Бузова подверглась жесткой критике за откровенный купальник

Ольга выбрала для отдыха Таиланд, где и отпразднует свое 32-летие. Недавно знаменитость поделилась с подписчиками снимком, в котором запечатлена в странном купальнике, который пользователи Сети назвали вульгарным.«Я на месте. Как и обещала, следующее фото в купальнике… Добралась в райский уголок. Королевская вилла для принцессы, единственная в этом отеле. Пока ничего не понимаю, но мне однозначно нравится», — делится Бузова с фолловерами.По словам Бузовой, она надеется в этом году обрести счастье в любви и намерена и дальше покорять музыкальный олимп.