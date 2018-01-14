Ольга Бузова подверглась жесткой критике за откровенный купальник

В настоящее время телеведущая, певица и актриса Ольга Бузова находится на заслуженном отпуске, который тщательно продумала заранее.
Ольга выбрала для отдыха Таиланд, где и отпразднует свое 32-летие. Недавно знаменитость поделилась с подписчиками снимком, в котором запечатлена в странном купальнике, который пользователи Сети назвали вульгарным.
«Я на месте. Как и обещала, следующее фото в купальнике… Добралась в райский уголок. Королевская вилла для принцессы, единственная в этом отеле. Пока ничего не понимаю, но мне однозначно нравится», — делится Бузова с фолловерами.
По словам Бузовой, она надеется в этом году обрести счастье в любви и намерена и дальше покорять музыкальный олимп.
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