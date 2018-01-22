Марина Тристановна пришла в ресторан в вызывающем наряде

Теперь же она активно делится фотографиями с отдыха, но недавний снимок вызвал неоднозначную реакцию ее подписчиков. На фото Марина Тристановна запечатлена в ресторане, а на ней надето красное платье с очень глубоким декольте.Некоторые фолловеры посчитали, что женщине следовало бы одеваться поскромнее, другие же наоборот поддержали Марину Тристановну и восхитились ее роскошным внешним видом.