Некоторые фолловеры посчитали, что женщине следовало бы одеваться поскромнее, другие же наоборот поддержали Марину Тристановну и восхитились ее роскошным внешним видом.
Марина Тристановна пришла в ресторан в вызывающем наряде
Сегодня, 09:16
Несколько дней назад бабушка из реалити-шоу "Дом-2" Марина Тристановна уехала с возлюбленным в солнечный Таиланд.
Теперь же она активно делится фотографиями с отдыха, но недавний снимок вызвал неоднозначную реакцию ее подписчиков. На фото Марина Тристановна запечатлена в ресторане, а на ней надето красное платье с очень глубоким декольте.
Некоторые фолловеры посчитали, что женщине следовало бы одеваться поскромнее, другие же наоборот поддержали Марину Тристановну и восхитились ее роскошным внешним видом.
Некоторые фолловеры посчитали, что женщине следовало бы одеваться поскромнее, другие же наоборот поддержали Марину Тристановну и восхитились ее роскошным внешним видом.
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Ключевые слова: Марина Тристановна
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Количество просмотров: 2 665
Автор: zvezdaПерейти в галерею
Автор фото: Instagram
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Автор фото: Instagram
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