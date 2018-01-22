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Марина Тристановна пришла в ресторан в вызывающем наряде

Сегодня, 09:16
Несколько дней назад бабушка из реалити-шоу "Дом-2" Марина Тристановна уехала с возлюбленным в солнечный Таиланд.

Марина Тристановна пришла в ресторан в вызывающем наряде
Теперь же она активно делится фотографиями с отдыха, но недавний снимок вызвал неоднозначную реакцию ее подписчиков. На фото Марина Тристановна запечатлена в ресторане, а на ней надето красное платье с очень глубоким декольте.

Марина Тристановна пришла в ресторан в вызывающем наряде


Некоторые фолловеры посчитали, что женщине следовало бы одеваться поскромнее, другие же наоборот поддержали Марину Тристановну и восхитились ее роскошным внешним видом.

Марина Тристановна пришла в ресторан в вызывающем наряде

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Ключевые слова: Марина Тристановна

Количество просмотров: 2 665
Автор: zvezda

Автор фото: Instagram

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