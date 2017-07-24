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Дженнифер Лопес вышла в свет в невероятно коротком наряде

Вчера, 23:59
Певица Дженнифер Лопес удивила публику ультракоротким платьем.

Дженнифер Лопес вышла в свет в невероятно коротком наряде
На торжественной дорожке в Лос-Анджелесе взгляды публики и фотографов надолго были прикованы к 48-летней Джей Ло - звезда позировала в потрясающе коротком и стильном наряде. Дополнили образ босоножки на высоком каблуке и прическа хвост.

Дженнифер Лопес вышла в свет в невероятно коротком наряде


Дженнифер Лопес вышла в свет в невероятно коротком наряде


Такой игривый стиль позволил в очередной раз оценить прекрасную фигуру Лопес. Секрет такой стройности и подтянутых форм прост - Дженнифер очень много времени проводит в спортзале и этим доказывает, что обычные тренировки действительно могут давать отличный результат.

Дженнифер Лопес вышла в свет в невероятно коротком наряде

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Ключевые слова: Дженнифер Лопес

Количество просмотров: 13
Автор: Katarina

Автор фото: instagram, daily mail, zimbio.com

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Дженнифер Лопес вышла в свет в невероятно коротком наряде Певица Дженнифер Лопес удивила публику ультракоротким платьем.
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