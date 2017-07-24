Дженнифер Лопес вышла в свет в невероятно коротком наряде

На торжественной дорожке в Лос-Анджелесе взгляды публики и фотографов надолго были прикованы к 48-летней Джей Ло - звезда позировала в потрясающе коротком и стильном наряде. Дополнили образ босоножки на высоком каблуке и прическа хвост.Такой игривый стиль позволил в очередной раз оценить прекрасную фигуру Лопес. Секрет такой стройности и подтянутых форм прост - Дженнифер очень много времени проводит в спортзале и этим доказывает, что обычные тренировки действительно могут давать отличный результат.