Такой игривый стиль позволил в очередной раз оценить прекрасную фигуру Лопес. Секрет такой стройности и подтянутых форм прост - Дженнифер очень много времени проводит в спортзале и этим доказывает, что обычные тренировки действительно могут давать отличный результат.
Дженнифер Лопес вышла в свет в невероятно коротком наряде
Вчера, 23:59
Певица Дженнифер Лопес удивила публику ультракоротким платьем.
На торжественной дорожке в Лос-Анджелесе взгляды публики и фотографов надолго были прикованы к 48-летней Джей Ло - звезда позировала в потрясающе коротком и стильном наряде. Дополнили образ босоножки на высоком каблуке и прическа хвост.
Такой игривый стиль позволил в очередной раз оценить прекрасную фигуру Лопес. Секрет такой стройности и подтянутых форм прост - Дженнифер очень много времени проводит в спортзале и этим доказывает, что обычные тренировки действительно могут давать отличный результат.
Такой игривый стиль позволил в очередной раз оценить прекрасную фигуру Лопес. Секрет такой стройности и подтянутых форм прост - Дженнифер очень много времени проводит в спортзале и этим доказывает, что обычные тренировки действительно могут давать отличный результат.
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Ключевые слова: Дженнифер Лопес
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Количество просмотров: 13
Автор: KatarinaПерейти в галерею
Автор фото: instagram, daily mail, zimbio.com
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Автор фото: instagram, daily mail, zimbio.com
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Дженнифер Лопес вышла в свет в невероятно коротком наряде Певица Дженнифер Лопес удивила публику ультракоротким платьем.
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