Пэрис Хилтон хочет быть похожа на Ким Кардашьян

Недавно же Пэрис решилась на кардинальное преображение, повторив образ Ким Кардашьян. Причем она скопировала не только наряд Ким, но и прическу и даже макияж. Оказалось, все это не просто так, она приняла участие в рекламной кампании Канье Уэста.Стоит отметить, что сейчас Хилтон вся в подготовке к своей свадьбе с возлюбленным Крисом Зилка. Причем торжество принято решение устроить три раза.