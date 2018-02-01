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Пэрис Хилтон хочет быть похожа на Ким Кардашьян

Сегодня, 09:41
Все привыкли видеть светскую львицу Пэрис Хилтон в откровенных кружевных нарядах или розовых костюмах как у барби.

Пэрис Хилтон хочет быть похожа на Ким Кардашьян
Недавно же Пэрис решилась на кардинальное преображение, повторив образ Ким Кардашьян. Причем она скопировала не только наряд Ким, но и прическу и даже макияж. Оказалось, все это не просто так, она приняла участие в рекламной кампании Канье Уэста.

Пэрис Хилтон хочет быть похожа на Ким Кардашьян


Стоит отметить, что сейчас Хилтон вся в подготовке к своей свадьбе с возлюбленным Крисом Зилка. Причем торжество принято решение устроить три раза.

Пэрис Хилтон хочет быть похожа на Ким Кардашьян

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Ключевые слова: Пэрис Хилтон, Ким Кардашьян

Количество просмотров: 1 638
Автор: zvezda

Автор фото: Instagram

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