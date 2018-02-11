Мария Погребняк была жестко раскритикована за чересчур откровенное платье

Недавно же Мария разместила фотографию, на которой предстала в откровенном платье с глубоким декольте, которое акцентирует внимание на ее груди. Но подписчики женщины не оценили ее образ, и назвали такой внешний вид неподобающим для многодетной матери.Даже после рождения троих детей Мария может похвастаться роскошной фигурой, поэтому ее мало волнует мнение окружающих, и она продолжает активно делиться откровенными снимками.