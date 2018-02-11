Даже после рождения троих детей Мария может похвастаться роскошной фигурой, поэтому ее мало волнует мнение окружающих, и она продолжает активно делиться откровенными снимками.
Мария Погребняк была жестко раскритикована за чересчур откровенное платье
Сегодня, 13:32
Жена футболиста Павла Погребняка Мария является обладательницей стройной фигурой, что не устает демонстрировать на новых снимках.
Недавно же Мария разместила фотографию, на которой предстала в откровенном платье с глубоким декольте, которое акцентирует внимание на ее груди. Но подписчики женщины не оценили ее образ, и назвали такой внешний вид неподобающим для многодетной матери.
Даже после рождения троих детей Мария может похвастаться роскошной фигурой, поэтому ее мало волнует мнение окружающих, и она продолжает активно делиться откровенными снимками.
Даже после рождения троих детей Мария может похвастаться роскошной фигурой, поэтому ее мало волнует мнение окружающих, и она продолжает активно делиться откровенными снимками.
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Ключевые слова: Мария Погребняк
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Количество просмотров: 2 379
Автор: zvezdaПерейти в галерею
Автор фото: Instagram
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Автор фото: Instagram
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Мария Погребняк была жестко раскритикована за чересчур откровенное платье Жена футболиста Павла Погребняка Мария является обладательницей стройной фигурой, что не устает демонстрировать на новых снимках.
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