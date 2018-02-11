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Мария Погребняк была жестко раскритикована за чересчур откровенное платье

Сегодня, 13:32
Жена футболиста Павла Погребняка Мария является обладательницей стройной фигурой, что не устает демонстрировать на новых снимках.

Мария Погребняк была жестко раскритикована за чересчур откровенное платье
Недавно же Мария разместила фотографию, на которой предстала в откровенном платье с глубоким декольте, которое акцентирует внимание на ее груди. Но подписчики женщины не оценили ее образ, и назвали такой внешний вид неподобающим для многодетной матери.

Мария Погребняк была жестко раскритикована за чересчур откровенное платье


Даже после рождения троих детей Мария может похвастаться роскошной фигурой, поэтому ее мало волнует мнение окружающих, и она продолжает активно делиться откровенными снимками.

Мария Погребняк была жестко раскритикована за чересчур откровенное платье

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Ключевые слова: Мария Погребняк

Количество просмотров: 2 379
Автор: zvezda

Автор фото: Instagram

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