Но видимо это ее ничуть не смущало, она с удовольствием позировала многочисленным фотографам. Лишь однажды ей пришлось поправить платье, которое съехало с ее груди, оголив сосок.
Модель Бьянка Балти в прозрачном платье выставила напоказ свои груди
Сегодня, 09:33
На днях в Нью-Йорке в рамках Недели моды прошла вечеринка глянцевого издания Sports Illustrated Swimsuit, которая собрала большое количество звезд.
Среди гостей вечера была и 33-летняя модель Бьянка Балти, которая редко радует поклонников выходом в свет. На вечеринку женщина пришла в прозрачном платье, которое не смогло скрыть прелести модели.
Но видимо это ее ничуть не смущало, она с удовольствием позировала многочисленным фотографам. Лишь однажды ей пришлось поправить платье, которое съехало с ее груди, оголив сосок.
Но видимо это ее ничуть не смущало, она с удовольствием позировала многочисленным фотографам. Лишь однажды ей пришлось поправить платье, которое съехало с ее груди, оголив сосок.
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Ключевые слова: Бьянка Балти
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Количество просмотров: 8 203
Автор: zvezdaПерейти в галерею
Автор фото: Instagram, GRAZIA
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Автор фото: Instagram, GRAZIA
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