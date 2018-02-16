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Модель Бьянка Балти в прозрачном платье выставила напоказ свои груди

Сегодня, 09:33
На днях в Нью-Йорке в рамках Недели моды прошла вечеринка глянцевого издания Sports Illustrated Swimsuit, которая собрала большое количество звезд.

Модель Бьянка Балти в прозрачном платье выставила напоказ свои груди
Среди гостей вечера была и 33-летняя модель Бьянка Балти, которая редко радует поклонников выходом в свет. На вечеринку женщина пришла в прозрачном платье, которое не смогло скрыть прелести модели.

Модель Бьянка Балти в прозрачном платье выставила напоказ свои груди


Модель Бьянка Балти в прозрачном платье выставила напоказ свои груди


Но видимо это ее ничуть не смущало, она с удовольствием позировала многочисленным фотографам. Лишь однажды ей пришлось поправить платье, которое съехало с ее груди, оголив сосок.

Модель Бьянка Балти в прозрачном платье выставила напоказ свои груди

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Ключевые слова: Бьянка Балти

Количество просмотров: 8 203
Автор: zvezda

Автор фото: Instagram, GRAZIA

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