Модель Бьянка Балти в прозрачном платье выставила напоказ свои груди

Среди гостей вечера была и 33-летняя модель Бьянка Балти, которая редко радует поклонников выходом в свет. На вечеринку женщина пришла в прозрачном платье, которое не смогло скрыть прелести модели.Но видимо это ее ничуть не смущало, она с удовольствием позировала многочисленным фотографам. Лишь однажды ей пришлось поправить платье, которое съехало с ее груди, оголив сосок.