Эшли Грэм надела пальто с высоким вырезом, сделав акцент на своих ногах

Эшли довольно часто демонстрирует свое тело на откровенных фотографиях, да и для выхода в свет останавливает свой выбор на сексуальных нарядах. На днях Грэм посетила светскую вечеринку в Нью-Йорке, надев розовое шелковое пальто с высоким вырезом.Модель чувствовала себя уверенно в таком откровенном образе, но все же подол ей пришлось придерживать рукой, так как наряд норовил оголить ее ноги.