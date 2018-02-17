Модель чувствовала себя уверенно в таком откровенном образе, но все же подол ей пришлось придерживать рукой, так как наряд норовил оголить ее ноги.
Эшли Грэм надела пальто с высоким вырезом, сделав акцент на своих ногах
Сегодня, 13:22
Нередко на модель плюс-сайз Эшли Грэм обрушивается шквал критики за ее внешний вид, но модель видимо все устраивает.
Эшли довольно часто демонстрирует свое тело на откровенных фотографиях, да и для выхода в свет останавливает свой выбор на сексуальных нарядах. На днях Грэм посетила светскую вечеринку в Нью-Йорке, надев розовое шелковое пальто с высоким вырезом.
Модель чувствовала себя уверенно в таком откровенном образе, но все же подол ей пришлось придерживать рукой, так как наряд норовил оголить ее ноги.
Модель чувствовала себя уверенно в таком откровенном образе, но все же подол ей пришлось придерживать рукой, так как наряд норовил оголить ее ноги.
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Ключевые слова: Эшли Грэм
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Количество просмотров: 2 587
Автор: zvezdaПерейти в галерею
Автор фото: Instagram
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Автор фото: Instagram
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