Хотя раньше она всегда пыталась скрыть свое положение под свободными нарядами, на этот раз же сделала акцент именно на животе.
Кейт Миддлтон с заметно округлившимся животом восхитила своим выходом в свет
Сегодня, 09:01
На днях состоялась ежегодная церемония вручения премии BAFTA, на которое все гости вечера решили прийти в черном в знак протеста сексуальным домогательства.
Всех интересовало, что же сделает Кейт Миддлтон, которая не может нарушить королевский протокол. В результате герцогиня Кембриджская пришла в темно-зеленом платье, но на талии у нее присутствовала черная баска. Наряд прекрасно сидел на Кейт, подчеркнув ее округлившийся живот.
Хотя раньше она всегда пыталась скрыть свое положение под свободными нарядами, на этот раз же сделала акцент именно на животе.
Хотя раньше она всегда пыталась скрыть свое положение под свободными нарядами, на этот раз же сделала акцент именно на животе.
← Джим Керри своим странным поведением ...
Ключевые слова: Кейт Миддлтон
Количество просмотров: 0
Количество просмотров: 0
Автор: zvezdaПерейти в галерею
Автор фото: Instagram
Поделись с друзьями:
Автор фото: Instagram
Поделись с друзьями:
Загрузка...
Похожие новости
Самое популярное за неделю
Комментарии
Кейт Миддлтон с заметно округлившимся животом восхитила своим выходом в свет На днях состоялась ежегодная церемония вручения премии BAFTA, на которое все гости вечера решили прийти в черном в знак протеста сексуальным домогательства.
Джим Керри своим странным поведением заставляет беспокоиться родных В 2015 году возлюбленная актера Джима Керри покончила с собой, после чего актер начал вести затворнический образ жизни.
Кайли Миноуг не хочет испытать радости материнства Знаменитая певица Кайли Миноуг является самой высокооплачиваемой певицей из Австралии.
Появилась информация о том, что же связывает Роберта Паттинсона и Кристен Стюарт Неделю назад знаменитые актера Кристен Стюарт и Роберт Паттинсон попали в объективы папарацци, после чего в Сети начали ходить слухи об их воссоединении.
Загрузка...