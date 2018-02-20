Кейт Миддлтон с заметно округлившимся животом восхитила своим выходом в свет

Всех интересовало, что же сделает Кейт Миддлтон, которая не может нарушить королевский протокол. В результате герцогиня Кембриджская пришла в темно-зеленом платье, но на талии у нее присутствовала черная баска. Наряд прекрасно сидел на Кейт, подчеркнув ее округлившийся живот.Хотя раньше она всегда пыталась скрыть свое положение под свободными нарядами, на этот раз же сделала акцент именно на животе.