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Кейт Миддлтон с заметно округлившимся животом восхитила своим выходом в свет

Сегодня, 09:01
На днях состоялась ежегодная церемония вручения премии BAFTA, на которое все гости вечера решили прийти в черном в знак протеста сексуальным домогательства.

Кейт Миддлтон с заметно округлившимся животом восхитила своим выходом в свет
Всех интересовало, что же сделает Кейт Миддлтон, которая не может нарушить королевский протокол. В результате герцогиня Кембриджская пришла в темно-зеленом платье, но на талии у нее присутствовала черная баска. Наряд прекрасно сидел на Кейт, подчеркнув ее округлившийся живот.

Кейт Миддлтон с заметно округлившимся животом восхитила своим выходом в свет


Хотя раньше она всегда пыталась скрыть свое положение под свободными нарядами, на этот раз же сделала акцент именно на животе.

Кейт Миддлтон с заметно округлившимся животом восхитила своим выходом в свет

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Ключевые слова: Кейт Миддлтон

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Автор: zvezda

Автор фото: Instagram

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