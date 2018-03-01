Звёзды.ru
Музыка Бьюти видео
Все новости Досье звезд Звезды Инстаграм Восходящие звезды Фотогалереи Фотосессии
Добавить в закладки

Холли Берри в мини-платье произвела фурор

Сегодня, 09:53
Через несколько дней состоится ежегодная церемония вручения премии "Оскар" и уже вовсю идут вечеринки в честь этого мероприятия.

Холли Берри в мини-платье произвела фурор
На днях одну из таких светских вечеринок посетила и знаменитая актриса Холли Берри, причем своим нарядом она приковала внимание всех присутствующих.

Холли Берри в мини-платье произвела фурор


Холли выбрала для выхода в свет короткое блестящее серебристое платье, которое подчеркнуло все достоинства ее фигуры.

Недавно актриса призналась, что благодарна такой стройной фигурой своему тренеру, которого наняла лишь недавно, но уже видны ощутимые результаты.

Холли Берри в мини-платье произвела фурор

← Дарья Мельникова растрогала фанатов р... Кэти Холмс разорвала отношения с Джей... →

Ключевые слова: Холли Берри

Количество просмотров: 2 899
Автор: zvezda

Автор фото: Instagram, GRAZIA

Поделись с друзьями:
Перейти в галерею

Загрузка...
Похожие новости
Холли Берри очаровала женственным платьем с декольте
Холли Берри показала идеальную фигуру в бикини
Холли Берри удивила лицом без морщин
Холли Берри готовится стать мамой в третий раз
Самое популярное за неделю

Ани Лорак рассказала, как относится к критике Популярная певица Ани Лорак является очень популярной в Сети, за ее личной жизнью следит большая армия поклонников.
Анастасия Волочкова попалась на неумелом фотошопе Очень часто балерина Анастасия Волочкова подвергается жесткой критике со стороны пользователей Сети за свои новые снимки.
Максим Галкин привел в восторг фанатов трогательным фото своих детей Дети Аллы Пугачевой и Максима Галкина стали настолько популярны, что у них есть свои поклонники.
Риз Уизерспун и ее 18-летняя дочь вместе вышли в свет На днях состоялся премьерный показ новой картины "Излом времени", который посетила и актриса Риз Уизерспун, причем пришла она не одна.
Ким Кардашьян впервые поделилась фотографией дочери, на котором видно ее лицо В начале этого года у Ким Кардашьян и ее супруга Канье Уэста родилась очаровательная дочка Чикаго, которую выносила суррогатная мама.
TimeOut.ru Film.ru Cars.ru Hi-Fi.ru NewsLand.com Все проекты
C-Media Рейтинг@Mail.ru © 2004—2017 Звёзды.ru

Мобильная версия | Обратная связь | Правообладателям | RSS

Некоторые материалы сайта содержат информацию для лиц 18+

ООО «Си-медиа», являющееся владельцем данного ресурса, доводит до вашего сведения, что любая перепечатка материалов сайта возможна только при наличии прямой индексируемой гиперссылки и указания названия первоисточника.