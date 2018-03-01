Холли Берри в мини-платье произвела фурор

Через несколько дней состоится ежегодная церемония вручения премии "Оскар" и уже вовсю идут вечеринки в честь этого мероприятия.

На днях одну из таких светских вечеринок посетила и знаменитая актриса Холли Берри, причем своим нарядом она приковала внимание всех присутствующих.Холли выбрала для выхода в свет короткое блестящее серебристое платье, которое подчеркнуло все достоинства ее фигуры.Недавно актриса призналась, что благодарна такой стройной фигурой своему тренеру, которого наняла лишь недавно, но уже видны ощутимые результаты.