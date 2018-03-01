Холли Берри в мини-платье произвела фурор

На днях одну из таких светских вечеринок посетила и знаменитая актриса Холли Берри, причем своим нарядом она приковала внимание всех присутствующих.
Холли выбрала для выхода в свет короткое блестящее серебристое платье, которое подчеркнуло все достоинства ее фигуры.
Недавно актриса призналась, что благодарна такой стройной фигурой своему тренеру, которого наняла лишь недавно, но уже видны ощутимые результаты.
Ключевые слова: Холли Берри
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Автор: zvezda
Автор фото: Instagram, GRAZIA
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