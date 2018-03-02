"Невероятно, она точно затмила даже Барби!", "Так выглядеть в 48 лет - чудо из чудес!" - пишут восхищенные поклонники.
Дженнифер Лопес удивила подписчиков преображением в куклу Барби
Вчера, 21:04
Певица Дженнифер Лопес неожиданно сменила имидж.
Подписчики звездного блога Дженнифер Лопес были немало удивлены, увидев там свежие фотографии певицы в потрясающем образе - розовое мини-платье Джей Ло эффектно украсили открытые босоножки на шпильке и совершенно умопомрачительная прическа. Длинные локоны звезды были собраны в высокий хвост, и сделали весь образ по-настоящему идеальным и даже кукольным.
"Невероятно, она точно затмила даже Барби!", "Так выглядеть в 48 лет - чудо из чудес!" - пишут восхищенные поклонники.
"Невероятно, она точно затмила даже Барби!", "Так выглядеть в 48 лет - чудо из чудес!" - пишут восхищенные поклонники.
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Ключевые слова: Дженнифер Лопес
Количество просмотров: 3 432
Количество просмотров: 3 432
Автор: KatarinaПерейти в галерею
Автор фото: instagram, twitter
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Автор фото: instagram, twitter
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