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Дженнифер Лопес удивила подписчиков преображением в куклу Барби

Вчера, 21:04
Певица Дженнифер Лопес неожиданно сменила имидж.

Дженнифер Лопес удивила подписчиков преображением в куклу Барби
Подписчики звездного блога Дженнифер Лопес были немало удивлены, увидев там свежие фотографии певицы в потрясающем образе - розовое мини-платье Джей Ло эффектно украсили открытые босоножки на шпильке и совершенно умопомрачительная прическа. Длинные локоны звезды были собраны в высокий хвост, и сделали весь образ по-настоящему идеальным и даже кукольным.

Дженнифер Лопес удивила подписчиков преображением в куклу Барби


Дженнифер Лопес удивила подписчиков преображением в куклу Барби


"Невероятно, она точно затмила даже Барби!", "Так выглядеть в 48 лет - чудо из чудес!" - пишут восхищенные поклонники.

Дженнифер Лопес удивила подписчиков преображением в куклу Барби


Дженнифер Лопес удивила подписчиков преображением в куклу Барби

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Ключевые слова: Дженнифер Лопес

Количество просмотров: 3 432
Автор: Katarina

Автор фото: instagram, twitter

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