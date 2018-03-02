Дженнифер Лопес удивила подписчиков преображением в куклу Барби

Подписчики звездного блога Дженнифер Лопес были немало удивлены, увидев там свежие фотографии певицы в потрясающем образе - розовое мини-платье Джей Ло эффектно украсили открытые босоножки на шпильке и совершенно умопомрачительная прическа. Длинные локоны звезды были собраны в высокий хвост, и сделали весь образ по-настоящему идеальным и даже кукольным."Невероятно, она точно затмила даже Барби!", "Так выглядеть в 48 лет - чудо из чудес!" - пишут восхищенные поклонники.