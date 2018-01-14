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Эмма Стоун в неоднозначном наряде на красной дорожке «Оскар-2018»

Сегодня, 08:48
Актриса Эмма Стоун отказалась от вечернего платья в пользу брючного костюма.

Эмма Стоун в неоднозначном наряде на красной дорожке «Оскар-2018»
И, кажется, прогадала - пользователи сети уже называют наряд актрисы настоящим провалом. Победительница прошлого "Оскара" в номинации "Лучшая актриса" для выхода в свет выбрала комплект из бордового пиджака, декорированного розовым поясом, и узких черных брюк - весь образ от Louis Vuitton.

Эмма Стоун в неоднозначном наряде на красной дорожке «Оскар-2018»


Эмма Стоун в неоднозначном наряде на красной дорожке «Оскар-2018»


Как бы там ни было, наряд очень подходит Эмме, но появится в подобном костюме на главной премии года - настоящий вызов.

Эмма Стоун в неоднозначном наряде на красной дорожке «Оскар-2018»


Эмма Стоун в неоднозначном наряде на красной дорожке «Оскар-2018»

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Ключевые слова: Эмма Стоун, Оскар-2018

Количество просмотров: 3 393
Автор: Katarina

Автор фото: daily mail

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