Как бы там ни было, наряд очень подходит Эмме, но появится в подобном костюме на главной премии года - настоящий вызов.
Эмма Стоун в неоднозначном наряде на красной дорожке «Оскар-2018»
Сегодня, 08:48
Актриса Эмма Стоун отказалась от вечернего платья в пользу брючного костюма.
И, кажется, прогадала - пользователи сети уже называют наряд актрисы настоящим провалом. Победительница прошлого "Оскара" в номинации "Лучшая актриса" для выхода в свет выбрала комплект из бордового пиджака, декорированного розовым поясом, и узких черных брюк - весь образ от Louis Vuitton.
Как бы там ни было, наряд очень подходит Эмме, но появится в подобном костюме на главной премии года - настоящий вызов.
Как бы там ни было, наряд очень подходит Эмме, но появится в подобном костюме на главной премии года - настоящий вызов.
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Ключевые слова: Эмма Стоун, Оскар-2018
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Количество просмотров: 3 393
Автор: KatarinaПерейти в галерею
Автор фото: daily mail
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Автор фото: daily mail
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