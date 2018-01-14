Эмма Стоун в неоднозначном наряде на красной дорожке «Оскар-2018»

И, кажется, прогадала - пользователи сети уже называют наряд актрисы настоящим провалом. Победительница прошлого "Оскара" в номинации "Лучшая актриса" для выхода в свет выбрала комплект из бордового пиджака, декорированного розовым поясом, и узких черных брюк - весь образ от Louis Vuitton.Как бы там ни было, наряд очень подходит Эмме, но появится в подобном костюме на главной премии года - настоящий вызов.