Для кого Алиса Лобанова стала "дорогим удовольствием"

Первый весенний выпуск издания приурочен к международному женскому дню и героиня обложки была выбрана изданием не случайно: ведь Алиса не только успешная бизнес-леди, но и красивая женщина, мама и жена.О том как совмещать бизнес и личную жизнь, как оставаться в форме после рождения ребенка, личные секреты красоты и успеха, об этом и многом другом рассказала героиня в интервью изданию, а стильные весенние образы от русских дизайнеров Алены Ахмадуллиной и Александра Терехова в объективе фотографа Алены Никифоровой стали настоящим украшением мартовского номера.Алиса Лобанова ─ вице-президент группы компаний САКС, учредитель федеральной розничной сети магазинов детских игрушек TOY.RU, основатель благотворительного проекта «Поделись ДоброТОЙ», общественный деятель, художник.