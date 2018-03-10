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Для кого Алиса Лобанова стала "дорогим удовольствием"

Сегодня, 12:00
Алиса Лобанова телеведущая, художник и бизнес-леди украсила собой обложку журнала "Дорогое удовольствие".

Для кого Алиса Лобанова стала "дорогим удовольствием"
Первый весенний выпуск издания приурочен к международному женскому дню и героиня обложки была выбрана изданием не случайно: ведь Алиса не только успешная бизнес-леди, но и красивая женщина, мама и жена.

Для кого Алиса Лобанова стала "дорогим удовольствием"


Для кого Алиса Лобанова стала "дорогим удовольствием"


О том как совмещать бизнес и личную жизнь, как оставаться в форме после рождения ребенка, личные секреты красоты и успеха, об этом и многом другом рассказала героиня в интервью изданию, а стильные весенние образы от русских дизайнеров Алены Ахмадуллиной и Александра Терехова в объективе фотографа Алены Никифоровой стали настоящим украшением мартовского номера.

Для кого Алиса Лобанова стала "дорогим удовольствием"


Для кого Алиса Лобанова стала "дорогим удовольствием"


Алиса Лобанова ─ вице-президент группы компаний САКС, учредитель федеральной розничной сети магазинов детских игрушек TOY.RU, основатель благотворительного проекта «Поделись ДоброТОЙ», общественный деятель, художник.

Для кого Алиса Лобанова стала "дорогим удовольствием"


Для кого Алиса Лобанова стала "дорогим удовольствием"

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Ключевые слова: Алиса Лобанова

Количество просмотров: 1 508
Автор: Mysha

Автор фото: журнал "Дорогое удовольствие"

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