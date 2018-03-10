Для кого Алиса Лобанова стала "дорогим удовольствием"

О том как совмещать бизнес и личную жизнь, как оставаться в форме после рождения ребенка, личные секреты красоты и успеха, об этом и многом другом рассказала героиня в интервью изданию, а стильные весенние образы от русских дизайнеров Алены Ахмадуллиной и Александра Терехова в объективе фотографа Алены Никифоровой стали настоящим украшением мартовского номера.
Алиса Лобанова ─ вице-президент группы компаний САКС, учредитель федеральной розничной сети магазинов детских игрушек TOY.RU, основатель благотворительного проекта «Поделись ДоброТОЙ», общественный деятель, художник.