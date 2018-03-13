Ким Кардашьян снова предстала с темным цветом волос

Некоторое время назад Ким Кардашьян решилась перекрасить свои темные волосы в платиновый цвет, и ей настолько понравилось, что она еще долго ходила в этом образе.

Около месяца назад же Ким снова решила поэкспериментировать и покрасила свои локоны в розовый цвет На днях же светская львица шокировала новым преображением своей внешности.Кардашьян решила вернуть себе прежний цвет волос и снова стала брюнеткой, разместив в своем микроблоге новую фотографию.Напомним, что Ким недавно стала многодетной мамой, дочку Чикаго ей родила суррогатная мама.