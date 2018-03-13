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Ким Кардашьян снова предстала с темным цветом волос

Сегодня, 08:46
Некоторое время назад Ким Кардашьян решилась перекрасить свои темные волосы в платиновый цвет, и ей настолько понравилось, что она еще долго ходила в этом образе.

Ким Кардашьян снова предстала с темным цветом волос
Около месяца назад же Ким снова решила поэкспериментировать и покрасила свои локоны в розовый цвет На днях же светская львица шокировала новым преображением своей внешности.

Ким Кардашьян снова предстала с темным цветом волос


Кардашьян решила вернуть себе прежний цвет волос и снова стала брюнеткой, разместив в своем микроблоге новую фотографию.

Напомним, что Ким недавно стала многодетной мамой, дочку Чикаго ей родила суррогатная мама.

Ким Кардашьян снова предстала с темным цветом волос

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Ключевые слова: Ким Кардашьян

Количество просмотров: 1 859
Автор: zvezda

Автор фото: Instagram

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