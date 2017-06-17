Лили-Роуз Депп появилась на публике без капли макияжа

После мощного рывка в модельной карьере, 18-летняя наследница звездных родителей Лили-Роуз Депп на некоторое время ушла в тень, и теперь, по сообщениям западных изданий, занимается только своей карьерой в кино. На счёту девушки уже есть несколько ролей.По свежим фотографиям Лили-Роуз хорошо видно, что модель немного прибавила в весе - возможно, теперь её перестанут обвинять в излишней худобе. Кроме того, девушка появилась на улице с полным отсутствием какого-либо макияжа и показалась пользователям сети уставшей.