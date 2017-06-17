По свежим фотографиям Лили-Роуз хорошо видно, что модель немного прибавила в весе - возможно, теперь её перестанут обвинять в излишней худобе. Кроме того, девушка появилась на улице с полным отсутствием какого-либо макияжа и показалась пользователям сети уставшей.
Лили-Роуз Депп появилась на публике без капли макияжа
Сегодня, 16:33
Фотографы подловили дочку Джонни Деппа и Ванессы Паради Лили-Роуз на прогулке в Лос-Анджелесе.
После мощного рывка в модельной карьере, 18-летняя наследница звездных родителей Лили-Роуз Депп на некоторое время ушла в тень, и теперь, по сообщениям западных изданий, занимается только своей карьерой в кино. На счёту девушки уже есть несколько ролей.
По свежим фотографиям Лили-Роуз хорошо видно, что модель немного прибавила в весе - возможно, теперь её перестанут обвинять в излишней худобе. Кроме того, девушка появилась на улице с полным отсутствием какого-либо макияжа и показалась пользователям сети уставшей.
По свежим фотографиям Лили-Роуз хорошо видно, что модель немного прибавила в весе - возможно, теперь её перестанут обвинять в излишней худобе. Кроме того, девушка появилась на улице с полным отсутствием какого-либо макияжа и показалась пользователям сети уставшей.
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Ключевые слова: Лили-Роуз Депп, Джонни Депп, Ванесса Паради
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Автор: KatarinaПерейти в галерею
Автор фото: instagram, hawtcelebs.com
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Автор фото: instagram, hawtcelebs.com
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