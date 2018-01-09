Памятка для девушек: как выбрать красивое нижнее бельё (18 фото)

Почему Максим Фадеев отказался от дружбы с Димой Биланом

В свое время, Настасья Самбурская утверждала, что Максим Фадеев мстит ей за то, что она не захотела участвовать в одном из его проектов, экс-солистка группы «Серебро» Елена Темникова уверяет, что тот до сих пор не может ей простить уход из коллектива и, как может, портит ей жизнь, а теперь и Дима Билан заговорил о непорядочности продюсера.