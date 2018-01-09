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Памятка для девушек: как выбрать красивое нижнее бельё (18 фото)

Сегодня, 00:39
Даже если вы не являетесь обладательницей пышной груди или попки, вы можете очаровать мужчину, появившись перед ним в невероятно эффектном белье.

Памятка для девушек: как выбрать красивое нижнее бельё (18 фото)
Даже если вы не являетесь обладательницей пышной груди или попки, вы можете очаровать мужчину, появившись перед ним в невероятно эффектном белье.

Памятка для девушек: как выбрать красивое нижнее бельё (18 фото)


В наше время в магазинах можно найти не только рюшки и вензеля.

Памятка для девушек: как выбрать красивое нижнее бельё (18 фото)


Но и интересные форматы кроя и шитья.

Памятка для девушек: как выбрать красивое нижнее бельё (18 фото)


Предлагаем Вам посмотреть на современные комплекты, в которых каждая девушка точно найдет что-то себе по душе.

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Ключевые слова: фотоприколы

Количество просмотров: 9 308
Автор: Mysha

Автор фото: instagram

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