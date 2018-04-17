Короткое розовое платье Ольги дополнял длинный шлейф, который в самый неподходящий момент отстегнулся и упал прямо на дорожку. Чтобы восстановить образ, Бузовой пришлось спустится на землю - оставшуюся часть дорожки она прошла пешком.
Ольга Бузова потеряла юбку на красной дорожке премии «МУЗ-ТВ 2018»
Сегодня, 21:22
Певица Ольга Бузова появилась на торжественной дорожке верхом на коне.
Сегодня в столице в 16-й раз состоится грандиозная музыкальная премия канала МУЗ-ТВ. Звезды уже прошли по красной дорожке, и, разумеется, одной из самых заметных персон на ней стала Ольга Бузова. В прошлом году певица появилась перед публикой из огромной раковины, теперь же она официально назвала себя "принцессой российского шоубизнеса" и прибыла верхом на коне.
Короткое розовое платье Ольги дополнял длинный шлейф, который в самый неподходящий момент отстегнулся и упал прямо на дорожку. Чтобы восстановить образ, Бузовой пришлось спустится на землю - оставшуюся часть дорожки она прошла пешком.
Короткое розовое платье Ольги дополнял длинный шлейф, который в самый неподходящий момент отстегнулся и упал прямо на дорожку. Чтобы восстановить образ, Бузовой пришлось спустится на землю - оставшуюся часть дорожки она прошла пешком.
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Ключевые слова: Ольга Бузова, МУЗ-ТВ 2018
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Количество просмотров: 4 966
Автор: KatarinaПерейти в галерею
Автор фото: instagram, youtube.com, vk.com
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Автор фото: instagram, youtube.com, vk.com
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