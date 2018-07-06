Она вышла в свет в белом платье, которое идеально сидело на ее фигуре. Компанию ей составили брат Джеймс и мама Кэрол. А вот супруга Джеймса Мэттьюза на соревновании не было. Пока что общественность не говорит о размолвке супругов, ведь они никогда не давали для этого поводов.
Пиппа Миддлтон в белом платье подчеркнула округлившийся живот
Сегодня, 11:40
В апреле этого года Пиппа Миддлтон сообщила о своем интересном положении.
После этого сестра герцогини Кембриджской выходит в свет в таких нарядах, которые подчеркивают ее изменившуюся фигуру. На днях Пиппа посетила теннисный матч Уимблдонского турнира.
Она вышла в свет в белом платье, которое идеально сидело на ее фигуре. Компанию ей составили брат Джеймс и мама Кэрол. А вот супруга Джеймса Мэттьюза на соревновании не было. Пока что общественность не говорит о размолвке супругов, ведь они никогда не давали для этого поводов.
Она вышла в свет в белом платье, которое идеально сидело на ее фигуре. Компанию ей составили брат Джеймс и мама Кэрол. А вот супруга Джеймса Мэттьюза на соревновании не было. Пока что общественность не говорит о размолвке супругов, ведь они никогда не давали для этого поводов.
← Алика Смехова не смогла выносить ребе... Мария Качанова готова подарить вторую... →
Ключевые слова: Пиппа Миддлтон
Количество просмотров: 2 600
Количество просмотров: 2 600
Автор: zvezdaПерейти в галерею
Автор фото: Instagram
Поделись с друзьями:
Автор фото: Instagram
Поделись с друзьями:
Загрузка...
Похожие новости
Самое популярное за неделю
Мария Качанова готова подарить вторую жизнь хиту Натальи Ветлицкой Харизматичная блондинка с необычным тембром голоса MASHA, взорвавшая танцполы кавером на песню группы «Сектор Газа» «Лирика», откровенно рассказала о своем прошлом, настоящем и будущем.
Пиппа Миддлтон в белом платье подчеркнула округлившийся живот В апреле этого года Пиппа Миддлтон сообщила о своем интересном положении.
Алика Смехова не смогла выносить ребенка Актриса Алика Смехова три раза ходила под венец, но создать крепкую семью ни с одним мужем она не смогла.
Полина Диброва с детьми с трудом прошла паспортный контроль Некоторое время назад жена известного телеведущего Дмитрия Диброва Полина вместе с тремя сыновьями улетела в Испанию.
Загрузка...