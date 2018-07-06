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Пиппа Миддлтон в белом платье подчеркнула округлившийся живот

Сегодня, 11:40
В апреле этого года Пиппа Миддлтон сообщила о своем интересном положении.

Пиппа Миддлтон в белом платье подчеркнула округлившийся живот
После этого сестра герцогини Кембриджской выходит в свет в таких нарядах, которые подчеркивают ее изменившуюся фигуру. На днях Пиппа посетила теннисный матч Уимблдонского турнира.

Пиппа Миддлтон в белом платье подчеркнула округлившийся живот


Она вышла в свет в белом платье, которое идеально сидело на ее фигуре. Компанию ей составили брат Джеймс и мама Кэрол. А вот супруга Джеймса Мэттьюза на соревновании не было. Пока что общественность не говорит о размолвке супругов, ведь они никогда не давали для этого поводов.

Пиппа Миддлтон в белом платье подчеркнула округлившийся живот

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Ключевые слова: Пиппа Миддлтон

Количество просмотров: 2 600
Автор: zvezda

Автор фото: Instagram

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