Пиппа Миддлтон в белом платье подчеркнула округлившийся живот

После этого сестра герцогини Кембриджской выходит в свет в таких нарядах, которые подчеркивают ее изменившуюся фигуру. На днях Пиппа посетила теннисный матч Уимблдонского турнира.Она вышла в свет в белом платье, которое идеально сидело на ее фигуре. Компанию ей составили брат Джеймс и мама Кэрол. А вот супруга Джеймса Мэттьюза на соревновании не было. Пока что общественность не говорит о размолвке супругов, ведь они никогда не давали для этого поводов.