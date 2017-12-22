А сейчас очередной эксперимент и теперь Мария уже роковая женщина. Интересно, как скоро она вернется к привычным распущенным длинным волосам?
Мария Кожевникова сменила прическу
Вчера, 14:31
Мария Кожевникова частенько пробует себя в каком-то новом образе, но всегда возвращается к «Аллочке из универа».
Например, на днях, ей захотелось попробовать себя в образе страстной испанки. Она даже записала небольшой ролик на эту тему, но была вынуждена признать - Да... знойной испанкой мне не быть…
А сейчас очередной эксперимент и теперь Мария уже роковая женщина. Интересно, как скоро она вернется к привычным распущенным длинным волосам?
А сейчас очередной эксперимент и теперь Мария уже роковая женщина. Интересно, как скоро она вернется к привычным распущенным длинным волосам?
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Ключевые слова: Мария Кожевникова
Количество просмотров: 4 615
Количество просмотров: 4 615
Автор: LiliПерейти в галерею
Автор фото: instagram
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Автор фото: instagram
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