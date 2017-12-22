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Мария Кожевникова сменила прическу

Вчера, 14:31
Мария Кожевникова частенько пробует себя в каком-то новом образе, но всегда возвращается к «Аллочке из универа».

Мария Кожевникова сменила прическу
Например, на днях, ей захотелось попробовать себя в образе страстной испанки. Она даже записала небольшой ролик на эту тему, но была вынуждена признать - Да... знойной испанкой мне не быть…

Мария Кожевникова сменила прическу


А сейчас очередной эксперимент и теперь Мария уже роковая женщина. Интересно, как скоро она вернется к привычным распущенным длинным волосам?

Мария Кожевникова сменила прическу


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Ключевые слова: Мария Кожевникова

Количество просмотров: 4 615
Автор: Lili

Автор фото: instagram

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