Мария Кожевникова сменила прическу

Например, на днях, ей захотелось попробовать себя в образе страстной испанки. Она даже записала небольшой ролик на эту тему, но была вынуждена признать - Да... знойной испанкой мне не быть…А сейчас очередной эксперимент и теперь Мария уже роковая женщина. Интересно, как скоро она вернется к привычным распущенным длинным волосам?