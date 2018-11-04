Платье с цветочным принтом эффектно подчеркнуло фигуру звезды и позволило фотографам запечатлеть её стройные ножки.
Дуа Липа показала стройные ножки в ультракоротком платье
Сегодня, 00:24
Популярная певица Дуа Липа появилась на красной дорожке в необычном образе.
В Испании прошла ежегодная церемония вручения музыкальных наград MTV Europe Music Award - на торжественной дорожке сменяли друг друга знаменитые исполнители и звезды кино. Одним из самых запоминающихся образов вечера стал наряд 23-летней певицы Дуа Липы.
Платье с цветочным принтом эффектно подчеркнуло фигуру звезды и позволило фотографам запечатлеть её стройные ножки.
Платье с цветочным принтом эффектно подчеркнуло фигуру звезды и позволило фотографам запечатлеть её стройные ножки.
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Ключевые слова: Дуа Липа
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Автор: KatarinaПерейти в галерею
Автор фото: instagram, mtv.co.uk, celebmafia.com
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Автор фото: instagram, mtv.co.uk, celebmafia.com
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