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Дуа Липа показала стройные ножки в ультракоротком платье

Сегодня, 00:24
Популярная певица Дуа Липа появилась на красной дорожке в необычном образе.

Дуа Липа показала стройные ножки в ультракоротком платье


В Испании прошла ежегодная церемония вручения музыкальных наград MTV Europe Music Award - на торжественной дорожке сменяли друг друга знаменитые исполнители и звезды кино. Одним из самых запоминающихся образов вечера стал наряд 23-летней певицы Дуа Липы.

Дуа Липа показала стройные ножки в ультракоротком платье


Дуа Липа показала стройные ножки в ультракоротком платье


Платье с цветочным принтом эффектно подчеркнуло фигуру звезды и позволило фотографам запечатлеть её стройные ножки.

Дуа Липа показала стройные ножки в ультракоротком платье


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Ключевые слова: Дуа Липа

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Автор: Katarina

Автор фото: instagram, mtv.co.uk, celebmafia.com

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