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Эмбер Хёрд появилась на премьере в провальном образе

Сегодня, 02:18
Актриса Эмбер Хёрд поразила гостей премьеры фильма "Аквамен" невероятно безвкусным платьем.

Эмбер Хёрд появилась на премьере в провальном образе
Премьера новой картины с участием Хёрд "Аквамен" прошла на днях в Пекине. Настолько ужасно 32-летняя актриса и бывшая супруга актера Джонни Деппа, пожалуй, не выглядела ещё никогда. "Модную репутацию" звезды в пух и прах разрушило черное мини-платье, расшитое пайетками. Возможно, наряд не смотрелся бы столь нелепо, если бы не очень странное декольте, выглядящее совершенно непривлекательно.

Эмбер Хёрд появилась на премьере в провальном образе


Пользователи сети даже предположили, что актриса случайно надела платье задом наперед, однако этот провальный наряд всё же задуман именно так, как его представила Эмбер.

Эмбер Хёрд появилась на премьере в провальном образе


Эмбер Хёрд появилась на премьере в провальном образе

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Ключевые слова: Эмбер Хёрд

Количество просмотров: 26 689
Автор: Katarina

Автор фото: instagram, starstyle.com, metro.co.uk, harpersbazaar.com

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