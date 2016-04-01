Эмбер Хёрд появилась на премьере в провальном образе

Премьера новой картины с участием Хёрд "Аквамен" прошла на днях в Пекине. Настолько ужасно 32-летняя актриса и бывшая супруга актера Джонни Деппа, пожалуй, не выглядела ещё никогда. "Модную репутацию" звезды в пух и прах разрушило черное мини-платье, расшитое пайетками. Возможно, наряд не смотрелся бы столь нелепо, если бы не очень странное декольте, выглядящее совершенно непривлекательно.Пользователи сети даже предположили, что актриса случайно надела платье задом наперед, однако этот провальный наряд всё же задуман именно так, как его представила Эмбер.