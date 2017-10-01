И без того невероятное декольте платья дополнил огромный разрез. Ещё одной запоминающейся деталью образа стали стильные туфли, декорированные стразами. За считанные часы снимок набрал почти 100 тысяч лайков.
Анна Седокова обновила блог снимком с экстремальным декольте
Сегодня, 02:19
Певица Анна Седокова в возмутительно откровенном платье удивила подписчиков.
Разумеется, пикантные наряды поклонники видят на Анне Седоковой не впервые. Однако и среди этих образов бывают выдающиеся, во всех смыслах, платья. Именно таким стал черный наряд в пол, в котором она появилась на съемках новогоднего телешоу.
И без того невероятное декольте платья дополнил огромный разрез. Ещё одной запоминающейся деталью образа стали стильные туфли, декорированные стразами. За считанные часы снимок набрал почти 100 тысяч лайков.
И без того невероятное декольте платья дополнил огромный разрез. Ещё одной запоминающейся деталью образа стали стильные туфли, декорированные стразами. За считанные часы снимок набрал почти 100 тысяч лайков.
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Ключевые слова: Анна Седокова
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Количество просмотров: 35 568
Автор: KatarinaПерейти в галерею
Автор фото: instagram
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Автор фото: instagram
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