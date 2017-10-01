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Анна Седокова обновила блог снимком с экстремальным декольте

Сегодня, 02:19
Певица Анна Седокова в возмутительно откровенном платье удивила подписчиков.

Анна Седокова обновила блог снимком с экстремальным декольте
Разумеется, пикантные наряды поклонники видят на Анне Седоковой не впервые. Однако и среди этих образов бывают выдающиеся, во всех смыслах, платья. Именно таким стал черный наряд в пол, в котором она появилась на съемках новогоднего телешоу.

Анна Седокова обновила блог снимком с экстремальным декольте


И без того невероятное декольте платья дополнил огромный разрез. Ещё одной запоминающейся деталью образа стали стильные туфли, декорированные стразами. За считанные часы снимок набрал почти 100 тысяч лайков.

Анна Седокова обновила блог снимком с экстремальным декольте


Анна Седокова обновила блог снимком с экстремальным декольте


Анна Седокова обновила блог снимком с экстремальным декольте


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Ключевые слова: Анна Седокова

Количество просмотров: 35 568
Автор: Katarina

Автор фото: instagram

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