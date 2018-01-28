В рамках свежего фотосета Шейк облачилась в элегантное кружевное боди, совершенно идеально подчеркнувшее её стройную фигуру. Кадры появились в личном блоге модели и за короткое время собрали множество лайков и восторженных комментариев от почитателей Ирины.
Ирина Шейк снялась в красном боди для рекламы бельевого бренда
Сегодня, 04:39
Модель Ирина Шейк приняла участие в красивой фотосессии для популярного бренда нижнего белья.
До Нового года остались буквально считанные дни, и компании стремятся привлечь внимание модниц своими новыми праздничными коллекциями. Не остался в стороне и бельевой бренд Intimissimi, давнее сотрудничество с которым ведёт российская модель Ирина Шейк.
В рамках свежего фотосета Шейк облачилась в элегантное кружевное боди, совершенно идеально подчеркнувшее её стройную фигуру. Кадры появились в личном блоге модели и за короткое время собрали множество лайков и восторженных комментариев от почитателей Ирины.
В рамках свежего фотосета Шейк облачилась в элегантное кружевное боди, совершенно идеально подчеркнувшее её стройную фигуру. Кадры появились в личном блоге модели и за короткое время собрали множество лайков и восторженных комментариев от почитателей Ирины.
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Ключевые слова: Ирина Шейк
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Количество просмотров: 12 207
Автор: KatarinaПерейти в галерею
Автор фото: instagram, pinterest.com
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Автор фото: instagram, pinterest.com
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Ирина Шейк снялась в красном боди для рекламы бельевого бренда Модель Ирина Шейк приняла участие в красивой фотосессии для популярного бренда нижнего белья.