Ирина Шейк снялась в красном боди для рекламы бельевого бренда

До Нового года остались буквально считанные дни, и компании стремятся привлечь внимание модниц своими новыми праздничными коллекциями. Не остался в стороне и бельевой бренд Intimissimi, давнее сотрудничество с которым ведёт российская модель Ирина Шейк.В рамках свежего фотосета Шейк облачилась в элегантное кружевное боди, совершенно идеально подчеркнувшее её стройную фигуру. Кадры появились в личном блоге модели и за короткое время собрали множество лайков и восторженных комментариев от почитателей Ирины.