Ксения Собчак резко помолодела

"Меняться - так во всём: новая прическа, новый муж..." - именно на такие мысли подтолкнули поклонников свежие кадры Ксении Собчак. Разумеется, речь идет о романе телеведущей и режиссера Константина Богомолова, о котором сообщают буквально все издания. Тем не менее, сама Собчак до сих пор никак не прокомментировала сенсационную новость, а в подписи к новым фотографиям речь идет исключительно о стрижке: "Подстриглась! В Новый Год - с новой стрижкой!! Как вам?".Подписчики блога звезды почти в один голос заявили, что короткая стрижка ей очень идет, и теперь 37-летней Собчак можно легко дать не больше 20 лет.