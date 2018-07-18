Подписчики блога звезды почти в один голос заявили, что короткая стрижка ей очень идет, и теперь 37-летней Собчак можно легко дать не больше 20 лет.
Ксения Собчак резко помолодела
Сегодня, 01:37
Телеведущая Ксения Собчак показала подписчикам свой новый имидж.
"Меняться - так во всём: новая прическа, новый муж..." - именно на такие мысли подтолкнули поклонников свежие кадры Ксении Собчак. Разумеется, речь идет о романе телеведущей и режиссера Константина Богомолова, о котором сообщают буквально все издания. Тем не менее, сама Собчак до сих пор никак не прокомментировала сенсационную новость, а в подписи к новым фотографиям речь идет исключительно о стрижке: "Подстриглась! В Новый Год - с новой стрижкой!! Как вам?".
Подписчики блога звезды почти в один голос заявили, что короткая стрижка ей очень идет, и теперь 37-летней Собчак можно легко дать не больше 20 лет.
Подписчики блога звезды почти в один голос заявили, что короткая стрижка ей очень идет, и теперь 37-летней Собчак можно легко дать не больше 20 лет.
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Ключевые слова: Ксения Собчак
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Количество просмотров: 7 748
Автор: KatarinaПерейти в галерею
Автор фото: instagram
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Автор фото: instagram
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