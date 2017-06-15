Стильное джинсовое платье подчеркнуло стройную фигуру Джулии, а оригинальная сумочка добавила интересному образу звезды яркий акцент.
Сияющая Джулия Робертс вышла в свет в джинсовом платье
Вчера, 20:42
51-летняя актриса Джулия Робертс появилась на торжественном ужине в Беверли-Хиллз.
Фотографы запечатлели звезду в одном из ресторанов Беверли-Хиллз в прекрасном настроении - она буквально светилась от счастья. Это слегка странное выражение лица, и особенно глаз, навело поклонников на мысли о недавней пластической операции актрисы. Тем не менее, внешний вид Робертс заслужил одобрение со стороны модных экспертов.
Стильное джинсовое платье подчеркнуло стройную фигуру Джулии, а оригинальная сумочка добавила интересному образу звезды яркий акцент.
Стильное джинсовое платье подчеркнуло стройную фигуру Джулии, а оригинальная сумочка добавила интересному образу звезды яркий акцент.
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Ключевые слова: Джулия Робертс
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Количество просмотров: 4 693
Автор: KatarinaПерейти в галерею
Автор фото: elmundo.com, newsprima.xyz, mejorimagen.eu
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Автор фото: elmundo.com, newsprima.xyz, mejorimagen.eu
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