Сияющая Джулия Робертс вышла в свет в джинсовом платье

Фотографы запечатлели звезду в одном из ресторанов Беверли-Хиллз в прекрасном настроении - она буквально светилась от счастья. Это слегка странное выражение лица, и особенно глаз, навело поклонников на мысли о недавней пластической операции актрисы. Тем не менее, внешний вид Робертс заслужил одобрение со стороны модных экспертов.Стильное джинсовое платье подчеркнуло стройную фигуру Джулии, а оригинальная сумочка добавила интересному образу звезды яркий акцент.