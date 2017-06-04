Алла Пугачева появилась на премьере ленты «Пилигрим» в стильном образе

Сюжет ленты, где в главных ролях задействованы Игорь Петренко, Елена Север и Алексей Серебряков, строится вокруг владелицы модной галереи Миры. Она с супругом живёт безоблачной жизнью, как вдруг всё резко меняется - на берегу моря находят мужчину, который не помнит ничего, кроме имени Миры. Она никогда его не видела, о нём нет информации ни в одной базе, однако он знает её самые сокровенные тайны. Жизнь Миры начинает рушиться - выясняется, что неизвестный провёл несколько лет на Ближнем Востоке и кто-то ведёт за ним настоящую охоту.Команда фильма "Пилигрим"Одними из главных гостей премьеры в столичном "Октябре" стали Алла Пугачева и Максим Галкин. Для выхода в свет певица остановилась на черной гамме - блузу и жилетку дополнили короткая юбка с поясом и высокие сапоги.Максим Галкин, Алла Пугачева и Елена Север