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Алла Пугачева появилась на премьере ленты «Пилигрим» в стильном образе

Сегодня, 02:18
В Москве прошла громкая премьера одного из самых ожидаемых фильмов зимы "Пилигрим" - примадонна Алла Пугачева не могла пропустить такое событие.

Алла Пугачева появилась на премьере ленты «Пилигрим» в стильном образе
Сюжет ленты, где в главных ролях задействованы Игорь Петренко, Елена Север и Алексей Серебряков, строится вокруг владелицы модной галереи Миры. Она с супругом живёт безоблачной жизнью, как вдруг всё резко меняется - на берегу моря находят мужчину, который не помнит ничего, кроме имени Миры. Она никогда его не видела, о нём нет информации ни в одной базе, однако он знает её самые сокровенные тайны. Жизнь Миры начинает рушиться - выясняется, что неизвестный провёл несколько лет на Ближнем Востоке и кто-то ведёт за ним настоящую охоту.

Команда фильма "Пилигрим"
Алла Пугачева появилась на премьере ленты «Пилигрим» в стильном образе


Одними из главных гостей премьеры в столичном "Октябре" стали Алла Пугачева и Максим Галкин. Для выхода в свет певица остановилась на черной гамме - блузу и жилетку дополнили короткая юбка с поясом и высокие сапоги.

Максим Галкин, Алла Пугачева и Елена Север
Алла Пугачева появилась на премьере ленты «Пилигрим» в стильном образе


Алла Пугачева появилась на премьере ленты «Пилигрим» в стильном образе

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Ключевые слова: Алла Пугачева, Максим Галкин, Елена Север, Игорь Петренко, кино

Количество просмотров: 4 407
Автор: Katarina

Автор фото: архивы пресс-служб

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