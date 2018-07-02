Меган Фокс впервые за долгое время появилась на красной дорожке

32-летняя актриса на несколько лет выпала не только из мира кино, но и из светской жизни. Однако Меган постепенно "возрождается из пепла" и уже снялась в новом фильме. На днях Фокс была замечена на премии в Лос-Анджелесе.Для редкого появления на красной дорожке звезда выбрала длинное черное платье с оригинальными деталями, дополнили её образ босоножки на платформе и ювелирные украшения. Напомним, что Меган Фокс состоит в браке с Брайаном Остином Грином - пара воспитывает троих сыновей.