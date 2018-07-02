Для редкого появления на красной дорожке звезда выбрала длинное черное платье с оригинальными деталями, дополнили её образ босоножки на платформе и ювелирные украшения. Напомним, что Меган Фокс состоит в браке с Брайаном Остином Грином - пара воспитывает троих сыновей.
Меган Фокс впервые за долгое время появилась на красной дорожке
Вчера, 21:25
Одна из самых загадочных звезд Голливуда Меган Фокс появилась на торжественной церемонии Cinema Audio Society.
32-летняя актриса на несколько лет выпала не только из мира кино, но и из светской жизни. Однако Меган постепенно "возрождается из пепла" и уже снялась в новом фильме. На днях Фокс была замечена на премии в Лос-Анджелесе.
Для редкого появления на красной дорожке звезда выбрала длинное черное платье с оригинальными деталями, дополнили её образ босоножки на платформе и ювелирные украшения. Напомним, что Меган Фокс состоит в браке с Брайаном Остином Грином - пара воспитывает троих сыновей.
Для редкого появления на красной дорожке звезда выбрала длинное черное платье с оригинальными деталями, дополнили её образ босоножки на платформе и ювелирные украшения. Напомним, что Меган Фокс состоит в браке с Брайаном Остином Грином - пара воспитывает троих сыновей.
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Ключевые слова: Меган Фокс
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Количество просмотров: 6 292
Автор: KatarinaПерейти в галерею
Автор фото: celebzz.com, instagram, tintm.com
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Автор фото: celebzz.com, instagram, tintm.com
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