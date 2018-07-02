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Меган Фокс впервые за долгое время появилась на красной дорожке

Вчера, 21:25
Одна из самых загадочных звезд Голливуда Меган Фокс появилась на торжественной церемонии Cinema Audio Society.

Меган Фокс впервые за долгое время появилась на красной дорожке
32-летняя актриса на несколько лет выпала не только из мира кино, но и из светской жизни. Однако Меган постепенно "возрождается из пепла" и уже снялась в новом фильме. На днях Фокс была замечена на премии в Лос-Анджелесе.

Меган Фокс впервые за долгое время появилась на красной дорожке


Меган Фокс впервые за долгое время появилась на красной дорожке


Меган Фокс впервые за долгое время появилась на красной дорожке


Для редкого появления на красной дорожке звезда выбрала длинное черное платье с оригинальными деталями, дополнили её образ босоножки на платформе и ювелирные украшения. Напомним, что Меган Фокс состоит в браке с Брайаном Остином Грином - пара воспитывает троих сыновей.

Меган Фокс впервые за долгое время появилась на красной дорожке

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Ключевые слова: Меган Фокс

Количество просмотров: 6 292
Автор: Katarina

Автор фото: celebzz.com, instagram, tintm.com

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