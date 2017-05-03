Анастасия Костенко упрекнула мужчин, которые жалеют денег на женщин

Настя не боится надевать высокую шпильку, хотя, на снимках, сделанных на дне рождении подруги, заметно, что каблук бывает и еще выше.Представляю себе, как бы это выглядело, если бы "виновница торжества" не стала надевать туфли на такой огромной шпильке.Так вот вернёмся к Костенко. Вчера ночью девушка разместила в Инстаграм снимок, на котором позирует в легинсах, кожаной курточке и водолазке. Поза с раздвинутыми ногами у многих вызвала недоумение, мол "не женственно". Но Костенко решила исправить ситуацию, подкрепив снимок стишком о любви, видимо в адрес мужа Дмитрия Тарасова."Я не могу без тебя жить!Мне и в дожди без тебя - сушь,Мне и в жару без тебя - стыть.Мне без тебя и Москва - глушь.Мне без тебя каждый час - с год,Если бы время мельчить, дробя;Мне даже синий небесный сводКажется каменным без тебя.Я ничего не хочу знать -Слабость друзей, силу врагов;Я ничего не хочу ждать,Кроме твоих драгоценных шагов.Н.Асеев".Напомним, что на днях Анастасия Костенко процитировала фразу ушедшего из жизни Карл Лагерфельд, пожурив жадных мужчин:«Я никогда не осуждал женщин, которые хотят хорошей жизни, я лишь не понимал мужчин, которые жалуются, что женщинам нужны только деньги… А сами ведь смотрят на ухоженных, в красивых платьях, с длинными волосами, от которых приятно пахнет парфюмом и на руках которых аккуратный маникюр… Говорят, красота требует жертв… Чушь! Красота требует денег!». Карл Лагерфельд P.S. Что-то в этом, определенно, есть"- подытожила Костенко.Напомним, что в данный момент Дмитрий Тарасов пытается судиться с бывшей женой и мамой его дочери за то, что та, хочет взыскать с футболиста реальную сумму алиментов. Это произошло, так как Тарасов скрывал часть доходов, из которых и должны выплачиваться алименты.