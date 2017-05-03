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Анастасия Костенко упрекнула мужчин, которые жалеют денег на женщин

Сегодня, 10:44
Модель Анастасия Костенко удивляет быстрым восстановлением фигуры после родов. Смотря на её снимки, кажется, что девушка выглядит ещё стройнее, нежели задолго до родов.

Анастасия Костенко упрекнула мужчин, которые жалеют денег на женщин
Настя не боится надевать высокую шпильку, хотя, на снимках, сделанных на дне рождении подруги, заметно, что каблук бывает и еще выше.

Анастасия Костенко упрекнула мужчин, которые жалеют денег на женщин


Представляю себе, как бы это выглядело, если бы "виновница торжества" не стала надевать туфли на такой огромной шпильке.

Анастасия Костенко упрекнула мужчин, которые жалеют денег на женщин


Так вот вернёмся к Костенко. Вчера ночью девушка разместила в Инстаграм снимок, на котором позирует в легинсах, кожаной курточке и водолазке. Поза с раздвинутыми ногами у многих вызвала недоумение, мол "не женственно". Но Костенко решила исправить ситуацию, подкрепив снимок стишком о любви, видимо в адрес мужа Дмитрия Тарасова.

Анастасия Костенко упрекнула мужчин, которые жалеют денег на женщин


"Я не могу без тебя жить!
Мне и в дожди без тебя - сушь,
Мне и в жару без тебя - стыть.
Мне без тебя и Москва - глушь.

Мне без тебя каждый час - с год,
Если бы время мельчить, дробя;
Мне даже синий небесный свод
Кажется каменным без тебя.

Я ничего не хочу знать -
Слабость друзей, силу врагов;
Я ничего не хочу ждать,
Кроме твоих драгоценных шагов.

Н.Асеев".

Напомним, что на днях Анастасия Костенко процитировала фразу ушедшего из жизни Карл Лагерфельд, пожурив жадных мужчин:

«Я никогда не осуждал женщин, которые хотят хорошей жизни, я лишь не понимал мужчин, которые жалуются, что женщинам нужны только деньги… А сами ведь смотрят на ухоженных, в красивых платьях, с длинными волосами, от которых приятно пахнет парфюмом и на руках которых аккуратный маникюр… Говорят, красота требует жертв… Чушь! Красота требует денег!». Карл Лагерфельд P.S. Что-то в этом, определенно, есть"

- подытожила Костенко.

Анастасия Костенко упрекнула мужчин, которые жалеют денег на женщин


Напомним, что в данный момент Дмитрий Тарасов пытается судиться с бывшей женой и мамой его дочери за то, что та, хочет взыскать с футболиста реальную сумму алиментов. Это произошло, так как Тарасов скрывал часть доходов, из которых и должны выплачиваться алименты.

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Ключевые слова: Анастасия Костенко

Количество просмотров: 1 417
Автор: Mysha

Автор фото: Инстаграм

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