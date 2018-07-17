Рози Хантингтон-Уайтли лично представила свою коллекцию нижнего белья: поклонники не в восторге

Всё больше и больше знаменитостей обзаводятся собственными линиями декоративной косметики, одежды или создают коллекции нижнего белья для крупных брендов. По последнему пути пошла популярная 31-летняя модель Рози Хантингтон-Уайтли, представившая сегодня свою коллекцию белья для Marks & Spencer. Кадры из свежей фотосессии появились на личной страничке звезды. В продажу бельё поступит уже будущим летом.Комплекты выглядят довольно удобными и подойдут на каждый день, но в них словно не хватает изюминки - так считают некоторые пользователи сети, уже ознакомившиеся с представленной линейкой: "Скучно. Обычное, совсем простое белье".