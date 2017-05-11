Также критике подвергся обновленный цвет волос Шарлиз - она снова стала брюнеткой. "Ужасный оттенок, совершенно ей не подходит", "Образ не выглядит единым целым, словно все детали по отдельности" - пишут в сети.
Шарлиз Терон в неоднозначном платье с открытой спиной на «Оскар-2019»
Сегодня, 06:50
Актриса Шарлиз Терон на красной дорожке премии "Оскар".
Уже названный одним из самых спорных нарядов торжественной дорожки "Оскара", наряд Шарлиз Терон выглядел на ней, по мнению пользователей сети, не слишком удачно. Несмотря на элегантно открытую спину, образ "подпортили" плечи - подобный фасон не слишком подходит для фигуры актрисы, из-за чего верх наряда выглядел непропорционально большим.
Также критике подвергся обновленный цвет волос Шарлиз - она снова стала брюнеткой. "Ужасный оттенок, совершенно ей не подходит", "Образ не выглядит единым целым, словно все детали по отдельности" - пишут в сети.
Также критике подвергся обновленный цвет волос Шарлиз - она снова стала брюнеткой. "Ужасный оттенок, совершенно ей не подходит", "Образ не выглядит единым целым, словно все детали по отдельности" - пишут в сети.
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Ключевые слова: Шарлиз Терон, Оскар-2019
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Количество просмотров: 5 148
Автор: KatarinaПерейти в галерею
Автор фото: oscars.go.com, etonline.com, instagram
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Автор фото: oscars.go.com, etonline.com, instagram
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