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Шарлиз Терон в неоднозначном платье с открытой спиной на «Оскар-2019»

Сегодня, 06:50
Актриса Шарлиз Терон на красной дорожке премии "Оскар".

Шарлиз Терон в неоднозначном платье с открытой спиной на «Оскар-2019»
Уже названный одним из самых спорных нарядов торжественной дорожки "Оскара", наряд Шарлиз Терон выглядел на ней, по мнению пользователей сети, не слишком удачно. Несмотря на элегантно открытую спину, образ "подпортили" плечи - подобный фасон не слишком подходит для фигуры актрисы, из-за чего верх наряда выглядел непропорционально большим.

Шарлиз Терон в неоднозначном платье с открытой спиной на «Оскар-2019»


Шарлиз Терон в неоднозначном платье с открытой спиной на «Оскар-2019»


Шарлиз Терон в неоднозначном платье с открытой спиной на «Оскар-2019»


Также критике подвергся обновленный цвет волос Шарлиз - она снова стала брюнеткой. "Ужасный оттенок, совершенно ей не подходит", "Образ не выглядит единым целым, словно все детали по отдельности" - пишут в сети.

Шарлиз Терон в неоднозначном платье с открытой спиной на «Оскар-2019»

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Ключевые слова: Шарлиз Терон, Оскар-2019

Количество просмотров: 5 148
Автор: Katarina

Автор фото: oscars.go.com, etonline.com, instagram

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