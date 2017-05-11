Шарлиз Терон в неоднозначном платье с открытой спиной на «Оскар-2019»

Уже названный одним из самых спорных нарядов торжественной дорожки "Оскара", наряд Шарлиз Терон выглядел на ней, по мнению пользователей сети, не слишком удачно. Несмотря на элегантно открытую спину, образ "подпортили" плечи - подобный фасон не слишком подходит для фигуры актрисы, из-за чего верх наряда выглядел непропорционально большим.Также критике подвергся обновленный цвет волос Шарлиз - она снова стала брюнеткой. "Ужасный оттенок, совершенно ей не подходит", "Образ не выглядит единым целым, словно все детали по отдельности" - пишут в сети.