Черные облегающие брюки и сверкающий бомбер произвели на поклонников примадонны особенное впечатление: "Выглядит великолепно, браво!", "Не могу поверить, что ей скоро 70! Образ супер!" - комментируют снимки восхищенные почитатели.
Алла Пугачева восхитила поклонников стильным образом и стройной фигурой
Вчера, 21:24
Примадонна Алла Пугачева приняла участие в съемках передачи "Сегодня вечером", посвященной её будущему юбилею.
15 апреля главная звезда российской эстрады Алла Борисовна Пугачева будет отмечать большой юбилей - примадонне исполнится 70 лет. Именно этому знаменательному событию будет посвящена передача "Сегодня вечером", запись которой состоялась на днях. В сети появились фото из гримерки, а также непосредственно из студии - из кадров можно сделать вывод, что певица поменяла свой наряд специально для съемки.
Черные облегающие брюки и сверкающий бомбер произвели на поклонников примадонны особенное впечатление: "Выглядит великолепно, браво!", "Не могу поверить, что ей скоро 70! Образ супер!" - комментируют снимки восхищенные почитатели.
Черные облегающие брюки и сверкающий бомбер произвели на поклонников примадонны особенное впечатление: "Выглядит великолепно, браво!", "Не могу поверить, что ей скоро 70! Образ супер!" - комментируют снимки восхищенные почитатели.
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Ключевые слова: Алла Пугачева
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Количество просмотров: 4 212
Автор: KatarinaПерейти в галерею
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Автор фото: instagram
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