Алла Пугачева восхитила поклонников стильным образом и стройной фигурой

15 апреля главная звезда российской эстрады Алла Борисовна Пугачева будет отмечать большой юбилей - примадонне исполнится 70 лет. Именно этому знаменательному событию будет посвящена передача "Сегодня вечером", запись которой состоялась на днях. В сети появились фото из гримерки, а также непосредственно из студии - из кадров можно сделать вывод, что певица поменяла свой наряд специально для съемки.Черные облегающие брюки и сверкающий бомбер произвели на поклонников примадонны особенное впечатление: "Выглядит великолепно, браво!", "Не могу поверить, что ей скоро 70! Образ супер!" - комментируют снимки восхищенные почитатели.