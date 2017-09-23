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Алла Пугачева восхитила поклонников стильным образом и стройной фигурой

Вчера, 21:24
Примадонна Алла Пугачева приняла участие в съемках передачи "Сегодня вечером", посвященной её будущему юбилею.

Алла Пугачева восхитила поклонников стильным образом и стройной фигурой
15 апреля главная звезда российской эстрады Алла Борисовна Пугачева будет отмечать большой юбилей - примадонне исполнится 70 лет. Именно этому знаменательному событию будет посвящена передача "Сегодня вечером", запись которой состоялась на днях. В сети появились фото из гримерки, а также непосредственно из студии - из кадров можно сделать вывод, что певица поменяла свой наряд специально для съемки.

Алла Пугачева восхитила поклонников стильным образом и стройной фигурой


Алла Пугачева восхитила поклонников стильным образом и стройной фигурой


Черные облегающие брюки и сверкающий бомбер произвели на поклонников примадонны особенное впечатление: "Выглядит великолепно, браво!", "Не могу поверить, что ей скоро 70! Образ супер!" - комментируют снимки восхищенные почитатели.

Алла Пугачева восхитила поклонников стильным образом и стройной фигурой


Алла Пугачева восхитила поклонников стильным образом и стройной фигурой

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Ключевые слова: Алла Пугачева

Количество просмотров: 4 212
Автор: Katarina

Автор фото: instagram

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