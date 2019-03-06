В память о Карле Лагерфельде: Пенелопа Крус впервые прошла по подиуму на показе Chanel

Без сомнений, самый эмоциональный момент французской Недели моды - знаменитости и близкие друзья Карла Лагерфельда, не дожившего до показа всего пару недель, собрались вместе, чтобы вспомнить о нём и увидеть последние творения мастера.Среди гостей были замечены Клаудия Шиффер, Наоми Кэмпбелл, Моника Беллуччи, Кристин Стюарт, Марион Котийар, а на подиуме - музы модельера Кара Делевинь и Кайя Гербер. Дебютанткой подиума стала 44-летняя Пенелопа Крус - одна из последних любимиц Лагерфельда, ставшая лицом Chanel в прошлом году. Актрисе доверили самую почетную роль - она закрывала показ. Пенелопа очаровала собравшихся нежным белым нарядом, дополнил образ символичный белый цветок - цвет памяти.