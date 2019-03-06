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В память о Карле Лагерфельде: Пенелопа Крус впервые прошла по подиуму на показе Chanel

06.03.19 / 21:44
Накануне в Париже состоялся показ Chanel в рамках Недели моды - в дефиле, достойном памяти дизайнера Карла Лагерфельда, приняла участие актриса Пенелопа Крус.

В память о Карле Лагерфельде: Пенелопа Крус впервые прошла по подиуму на показе Chanel
Без сомнений, самый эмоциональный момент французской Недели моды - знаменитости и близкие друзья Карла Лагерфельда, не дожившего до показа всего пару недель, собрались вместе, чтобы вспомнить о нём и увидеть последние творения мастера.

В память о Карле Лагерфельде: Пенелопа Крус впервые прошла по подиуму на показе Chanel


Среди гостей были замечены Клаудия Шиффер, Наоми Кэмпбелл, Моника Беллуччи, Кристин Стюарт, Марион Котийар, а на подиуме - музы модельера Кара Делевинь и Кайя Гербер. Дебютанткой подиума стала 44-летняя Пенелопа Крус - одна из последних любимиц Лагерфельда, ставшая лицом Chanel в прошлом году. Актрисе доверили самую почетную роль - она закрывала показ. Пенелопа очаровала собравшихся нежным белым нарядом, дополнил образ символичный белый цветок - цвет памяти.

В память о Карле Лагерфельде: Пенелопа Крус впервые прошла по подиуму на показе Chanel


В память о Карле Лагерфельде: Пенелопа Крус впервые прошла по подиуму на показе Chanel


В память о Карле Лагерфельде: Пенелопа Крус впервые прошла по подиуму на показе Chanel


В память о Карле Лагерфельде: Пенелопа Крус впервые прошла по подиуму на показе Chanel

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Ключевые слова: Пенелопа Крус, Карл Лагерфельд

Количество просмотров: 5 460
Автор: Katarina

Автор фото: zig.com, teamsunny-sideup.com, latercera.com, instagram, wonderlandmagazine.com

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