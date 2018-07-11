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Супруга Джастина Бибера Хейли Болдуин снялась в пляжной фотосессии

Вчера, 21:55
Модель Хейли Болдуин представила новую линию купальников.

Супруга Джастина Бибера Хейли Болдуин снялась в пляжной фотосессии
В минувшем году 22-летняя Хейли Болдуин вышла замуж за 25-летнего певца Джастина Бибера, и тем самым привлекла на себя массу негативных комментариев от тех поклонников Бибера, кто хотел видеть его супругой бывшую пассию исполнителя - певицу Селену Гомес. В свежем интервью Болдуин призналась, что старается вообще не обращать внимания на агрессию со стороны пользователей сети - иногда ей даже приходиться на некоторое время удалить свой аккаунт, например, в Instagram, чтобы сбить волну негатива.

Супруга Джастина Бибера Хейли Болдуин снялась в пляжной фотосессии


Супруга Джастина Бибера Хейли Болдуин снялась в пляжной фотосессии


Но, несомненно, есть и те, кто желает Хейли только лучшего - они очень рады увидеть новую пляжную фотосессию звезды - в кадре Болдуин демонстрирует прекрасную фигуру в компании лучшей подруги Келии Мониц.

Супруга Джастина Бибера Хейли Болдуин снялась в пляжной фотосессии


Супруга Джастина Бибера Хейли Болдуин снялась в пляжной фотосессии


Супруга Джастина Бибера Хейли Болдуин снялась в пляжной фотосессии


Супруга Джастина Бибера Хейли Болдуин снялась в пляжной фотосессии

← Чулпан Хаматова показала селфи в новом имидже

Ключевые слова: Хейли Болдуин, Джастин Бибер

Количество просмотров: 5 395
Автор: Katarina

Автор фото: usmagazine.com, flare.com, cosmopolitan

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Супруга Джастина Бибера Хейли Болдуин снялась в пляжной фотосессии Модель Хейли Болдуин представила новую линию купальников.
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