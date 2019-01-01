В Сети раскритиковали внешний вид Алёны Шишковой

Вспоминается детская страшилка про "в чёрно-чёрном лесу стоял чёрный-чёрный дом".
Поклонники прокомментировали снимок, спросив Алёну по кому она скорбит и посоветовали вспомнить, что на дворе весна, а в мире есть сколько эффектных цветов, которые так лицу стройным блондинкам с большой грудью и длинными ногами.
А кто-то уверен, что у Шишковой глубокая депрессия, которая отражается на её внешнем виде. Напомним, что нынешняя подруга Тимати Анастасия Решетова беременна, так что вполне возможно, что Алёна не в духе. Читать подробнее о беременности Анастасии Решетовой...
А может быть всё проще, и Алёне просто нравится этот цвет, ну или она сама ждёт второго ребёнка и под темными нарядами скрывает беременность. Чего только не напридумывают "жёлтые СМИ".