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В Сети раскритиковали внешний вид Алёны Шишковой

Сегодня, 10:48
Внешне очень привлекательная и сексуальная модель, 26-летняя Алёна Шишкова пытается прибавить себе возраста и выглядит, как... не серая, но чёрная мышь.

В Сети раскритиковали внешний вид Алёны Шишковой
Алёна сделала селфи своего будничного look'а - черные очки, черный пиджак, чёрная водолазка, чёрные штаны, чёрные ботинки, чёрная сумочка.

Вспоминается детская страшилка про "в чёрно-чёрном лесу стоял чёрный-чёрный дом".

В Сети раскритиковали внешний вид Алёны Шишковой


Поклонники прокомментировали снимок, спросив Алёну по кому она скорбит и посоветовали вспомнить, что на дворе весна, а в мире есть сколько эффектных цветов, которые так лицу стройным блондинкам с большой грудью и длинными ногами.

А кто-то уверен, что у Шишковой глубокая депрессия, которая отражается на её внешнем виде. Напомним, что нынешняя подруга Тимати Анастасия Решетова беременна, так что вполне возможно, что Алёна не в духе. Читать подробнее о беременности Анастасии Решетовой...

А может быть всё проще, и Алёне просто нравится этот цвет, ну или она сама ждёт второго ребёнка и под темными нарядами скрывает беременность. Чего только не напридумывают "жёлтые СМИ".

В Сети раскритиковали внешний вид Алёны Шишковой

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Ключевые слова: Алёна Шишкова

Количество просмотров: 1 560
Автор: Mysha

Автор фото: Инстаграм

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