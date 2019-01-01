К 34-летней актрисе было приковано особое внимание фотографов - для появления на мероприятии она выбрала весьма необычный комбинезон с оригинальным глубоким декольте, дополнив его эффектным макияжем и украшениями. Поклонники актрисы разделились на два лагеря - одним наряд показался неудачным, а макияж и вовсе прибавляющем Скарлетт возраст, другие же похвалили звезду за смелость в выборе образа.
Скарлетт Йоханссон в неоднозначном наряде на закрытом показе «Мстители: Финал»
Сегодня, 03:24
Специальный показ фильма "Мстители: Финал", на котором присутствовала актриса Скарлетт Йоханссон, состоялся накануне в Лондоне.
Один из самых ожидаемых фильмов года, финальная часть "Мстителей" появится на российских экранах 29 апреля. Поклонникам картины в британской столице повезло чуть больше - на закрытом показе они смогли увидеть эпизоды ленты, которые представили режиссёры фильма Энтони и Джо Руссо, а также исполнители одних из главных ролей – Крис Хемсворт, Пол Радд и Скарлетт Йоханссон.
К 34-летней актрисе было приковано особое внимание фотографов - для появления на мероприятии она выбрала весьма необычный комбинезон с оригинальным глубоким декольте, дополнив его эффектным макияжем и украшениями. Поклонники актрисы разделились на два лагеря - одним наряд показался неудачным, а макияж и вовсе прибавляющем Скарлетт возраст, другие же похвалили звезду за смелость в выборе образа.
К 34-летней актрисе было приковано особое внимание фотографов - для появления на мероприятии она выбрала весьма необычный комбинезон с оригинальным глубоким декольте, дополнив его эффектным макияжем и украшениями. Поклонники актрисы разделились на два лагеря - одним наряд показался неудачным, а макияж и вовсе прибавляющем Скарлетт возраст, другие же похвалили звезду за смелость в выборе образа.
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Ключевые слова: Скарлетт Йоханссон
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Количество просмотров: 962
Автор: KatarinaПерейти в галерею
Автор фото: zebrahow.com, thisisinsider.com, accessonline.com, stylecaster.com
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Автор фото: zebrahow.com, thisisinsider.com, accessonline.com, stylecaster.com
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