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Скарлетт Йоханссон в неоднозначном наряде на закрытом показе «Мстители: Финал»

Сегодня, 03:24
Специальный показ фильма "Мстители: Финал", на котором присутствовала актриса Скарлетт Йоханссон, состоялся накануне в Лондоне.

Скарлетт Йоханссон в неоднозначном наряде на закрытом показе «Мстители: Финал»
Один из самых ожидаемых фильмов года, финальная часть "Мстителей" появится на российских экранах 29 апреля. Поклонникам картины в британской столице повезло чуть больше - на закрытом показе они смогли увидеть эпизоды ленты, которые представили режиссёры фильма Энтони и Джо Руссо, а также исполнители одних из главных ролей – Крис Хемсворт, Пол Радд и Скарлетт Йоханссон.

Скарлетт Йоханссон в неоднозначном наряде на закрытом показе «Мстители: Финал»


Скарлетт Йоханссон в неоднозначном наряде на закрытом показе «Мстители: Финал»


Скарлетт Йоханссон в неоднозначном наряде на закрытом показе «Мстители: Финал»


К 34-летней актрисе было приковано особое внимание фотографов - для появления на мероприятии она выбрала весьма необычный комбинезон с оригинальным глубоким декольте, дополнив его эффектным макияжем и украшениями. Поклонники актрисы разделились на два лагеря - одним наряд показался неудачным, а макияж и вовсе прибавляющем Скарлетт возраст, другие же похвалили звезду за смелость в выборе образа.

Скарлетт Йоханссон в неоднозначном наряде на закрытом показе «Мстители: Финал»

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Ключевые слова: Скарлетт Йоханссон

Количество просмотров: 962
Автор: Katarina

Автор фото: zebrahow.com, thisisinsider.com, accessonline.com, stylecaster.com

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Скарлетт Йоханссон в неоднозначном наряде на закрытом показе «Мстители: Финал» Специальный показ фильма "Мстители: Финал", на котором присутствовала актриса Скарлетт Йоханссон, состоялся накануне в Лондоне.
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