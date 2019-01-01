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Модный дом Prada объявил об отказе от натурального меха в своих коллекциях

Сегодня, 21:15
Ещё один знаменитый модный дом отказался от натурального меха - Prada присоединятся к другим брендам, ранее исключившим мех из своих коллекций.

Модный дом Prada объявил об отказе от натурального меха в своих коллекциях
Огромный шаг в сторону гуманизма и экологичности моды сделал итальянский модный дом Prada. Бренд откажется от использования натурального меха при создании своих коллекций, начиная с коллекции весна-лето 2020 года - её показ пройдет в сентябре этого года в Милане.

Модный дом Prada объявил об отказе от натурального меха в своих коллекциях


Модный дом Prada объявил об отказе от натурального меха в своих коллекциях


"Являясь частью Prada Group, Prada объявил при сотрудничестве с Всемирным альянсом против мехов (Fur Free Alliance), что он больше не будет использовать мех животных в своих моделях или новых изделиях, начиная с женской коллекции весна-лето 2020", - говорится в официальном заявлении. Среди причин такого решения называются свежие исследования покупательского спроса - семь из десяти покупателей согласны заплатить за одежду, обувь или сумки на 10% больше, если они созданы с учетом экологичности и влияния на окружающую среду, а также с соблюдением прав работников на производстве данного изделия.

Модный дом Prada объявил об отказе от натурального меха в своих коллекциях


Первым дизайнером, отказавшимся от натурального меха, стал Кельвин Кляйн ещё в 1994 году. Несколько лет назад модные бренды Michael Kors, Jimmy Choo, Armani, Hugo Boss, Ralph Lauren, Gucci, Stella McCartney, Tommy Hilfiger, Vivienne Westwood, Versace, Furla и Chanel также отказались не только от меха, но и от кожи экзотических животных в своих коллекциях.

Модный дом Prada объявил об отказе от натурального меха в своих коллекциях


Модный дом Prada объявил об отказе от натурального меха в своих коллекциях


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Ключевые слова: Prada, мода

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Автор: Katarina

Автор фото: artofmikemignola.com, prada.com

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Модный дом Prada объявил об отказе от натурального меха в своих коллекциях Ещё один знаменитый модный дом отказался от натурального меха - Prada присоединятся к другим брендам, ранее исключившим мех из своих коллекций.
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