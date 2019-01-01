Модный дом Prada объявил об отказе от натурального меха в своих коллекциях

Огромный шаг в сторону гуманизма и экологичности моды сделал итальянский модный дом Prada. Бренд откажется от использования натурального меха при создании своих коллекций, начиная с коллекции весна-лето 2020 года - её показ пройдет в сентябре этого года в Милане."Являясь частью Prada Group, Prada объявил при сотрудничестве с Всемирным альянсом против мехов (Fur Free Alliance), что он больше не будет использовать мех животных в своих моделях или новых изделиях, начиная с женской коллекции весна-лето 2020", - говорится в официальном заявлении. Среди причин такого решения называются свежие исследования покупательского спроса - семь из десяти покупателей согласны заплатить за одежду, обувь или сумки на 10% больше, если они созданы с учетом экологичности и влияния на окружающую среду, а также с соблюдением прав работников на производстве данного изделия.Первым дизайнером, отказавшимся от натурального меха, стал Кельвин Кляйн ещё в 1994 году. Несколько лет назад модные бренды Michael Kors, Jimmy Choo, Armani, Hugo Boss, Ralph Lauren, Gucci, Stella McCartney, Tommy Hilfiger, Vivienne Westwood, Versace, Furla и Chanel также отказались не только от меха, но и от кожи экзотических животных в своих коллекциях.