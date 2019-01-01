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Продюсер и главный редактор Марина Тужилина представила новый проект Fashion&Beauty

Вчера, 16:35
Марина Тужилина – ТОП-менеджер, beauty и fashion эксперт, публицист, трендсеттер совсем недавно презентовала свой проект о моде и красоте и светском образе жизни Fashion&Beauty.

Продюсер и главный редактор Марина Тужилина представила новый проект Fashion&Beauty
«Прежде всего Fashion&Beauty – это журнал с интересными героями, новинками и, конечно же, красивой картинкой. И уже на базе глянца мы создаем мероприятия, тематические поездки и фотопроекты» - рассказывает главный редактор.

Продюсер и главный редактор Марина Тужилина представила новый проект Fashion&Beauty


С модными мероприятиями и PR-кампаниями Марина на "ты" с 2013 года. В ее послужном списке десятки успешных организованных мероприятий, работа с дизайнерами, огромное количество публикаций и многое другое, что сформировало востребованного профессионала своего дела. Сегодня девушка завсегдатая на показах, вечеринках и светских ивентах, на которых она не только гостья, но и организатор. Яркая и насыщенная жизнь отражается и в подходе к делам: у Марины не бывает «пресных» проектов и скучных мероприятий. Именно ее мировоззрение и богатый бекграунд помогли создать поистине уникальный и новый глянец Fashion&Beauty.

Продюсер и главный редактор Марина Тужилина представила новый проект Fashion&Beauty


Журнал включает в себя основных три блока – мода, красота и образ жизни.

"Я всегда мечтала создать собственный глянец, который отвечал бы интересам всех женщин и был бы разнообразным. Спасибо моим партнерам и коллегам за то, что помогли воплотить мою мечту в реальность. Надеюсь, вам понравится",

- прокомментировала Марина Тужилина.

Продюсер и главный редактор Марина Тужилина представила новый проект Fashion&Beauty

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Ключевые слова: Марина Тужилина

Количество просмотров: 1 937
Автор: Mysha

Автор фото: Инстаграм

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