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Елена Князева пришла в форму после родов в рекордные сроки

Вчера, 13:38
Последние фотографии Елены Князевой в инстаграм говорят о том, что она находится в идеальной форме.

Елена Князева пришла в форму после родов в рекордные сроки
А ведь Елена всего три месяца назад родила в одной из частных клиник США сына Мэттью. Несмотря на полученное американское гражданство сразу же после родов певица вернулась обратно в Россию и вплотную занялась творчеством, выпустив на днях клип “Цвет счастья”.

Елена Князева пришла в форму после родов в рекордные сроки


Так что, поклонники в очередной раз удостоверились, что Елена много и кропотливо работает не только над своим творчеством, но и над своим внешним видом.
Естественно, что похвалы не заставили себя долго ждать и в ленту к Лене посыпались комплименты: “Идеальная фигура!”, “Какая красивая и стройная”, “Вы прекрасны”.

Елена Князева пришла в форму после родов в рекордные сроки

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Ключевые слова: Елена Князева

Количество просмотров: 2 093
Автор: Lili

Автор фото: instagram

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