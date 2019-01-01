Елена Князева пришла в форму после родов в рекордные сроки

А ведь Елена всего три месяца назад родила в одной из частных клиник США сына Мэттью. Несмотря на полученное американское гражданство сразу же после родов певица вернулась обратно в Россию и вплотную занялась творчеством, выпустив на днях клип “Цвет счастья”.Так что, поклонники в очередной раз удостоверились, что Елена много и кропотливо работает не только над своим творчеством, но и над своим внешним видом.Естественно, что похвалы не заставили себя долго ждать и в ленту к Лене посыпались комплименты: “Идеальная фигура!”, “Какая красивая и стройная”, “Вы прекрасны”.