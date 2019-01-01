Гости мероприятия не могли не заметить, что актриса обновила прическу - теперь у неё короткая стрижка, которая ей очень идёт.
Выход в свет: Моника Беллуччи в соблазнительном наряде с новой прической
Сегодня, 02:53
55-летняя актриса Моника Беллуччи вновь удивила публику своим невероятным внешним видом.
Кажется, с годами знаменитая итальянка становится всё более и более красивой и притягательной - поклонники признаются ей в любви, а фотографы подолгу не отпускают с торжественных дорожек. Очередной роскошный выход актрисы в свет состоялся на днях в Риме. Для вечера, организованного Американской академией кинематографических искусств и наук, Моника выбрала полупрозрачное боди и брючный костюм с завышенной талией.
Гости мероприятия не могли не заметить, что актриса обновила прическу - теперь у неё короткая стрижка, которая ей очень идёт.
Гости мероприятия не могли не заметить, что актриса обновила прическу - теперь у неё короткая стрижка, которая ей очень идёт.
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Ключевые слова: Моника Беллуччи
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Количество просмотров: 1 573
Автор: KatarinaПерейти в галерею
Автор фото: instagram.com, pinterest.com, thelocal.it
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Автор фото: instagram.com, pinterest.com, thelocal.it
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