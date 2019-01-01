Выход в свет: Моника Беллуччи в соблазнительном наряде с новой прической

Кажется, с годами знаменитая итальянка становится всё более и более красивой и притягательной - поклонники признаются ей в любви, а фотографы подолгу не отпускают с торжественных дорожек. Очередной роскошный выход актрисы в свет состоялся на днях в Риме. Для вечера, организованного Американской академией кинематографических искусств и наук, Моника выбрала полупрозрачное боди и брючный костюм с завышенной талией.Гости мероприятия не могли не заметить, что актриса обновила прическу - теперь у неё короткая стрижка, которая ей очень идёт.