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Яна Рудковская выбрала безумное платье для похода на бал Tatler

Сегодня, 10:35
Вчера состоялся ежегодный Бал Дебютанток Tatler, где присутствовала и Яна Рудковская с сыном Сашей.

Яна Рудковская выбрала безумное платье для похода на бал Tatler
Яна явно решила "переплюнуть" юных девушек и сделать так, чтобы именно о её платье говорили и писали СМИ. И у неё это получилось.

Яна Рудковская выбрала безумное платье для похода на бал Tatler


Яна Рудковская выбрала безумное платье для похода на бал Tatler


Для своего выхода Яна выбрала платье с трёхметровым шлейфом и перьями.



Шлейф довольно эффективно протирал пол и выглядел настолько тяжёлым, что казалось вот-вот перевесит продюсера.



Стоит напомнить, что этот наряд Рудковская впервые показала в Инстаграм ещё две недели назад, когда принимала участие в фотосессии в Государственном музее-усадьбе "Архангельское", правда, тогда шлейф был 2 метра:

"В фантастическом платье от @georgeshobeika couture с 2-метровым шлейфом в усадьбе Архаическом прикоснулась к легендарной люстре на 132 свечи, которая сделана из мастики и папье-маше, а выглядит как бронзовая. Невольно задумываешься,что самая богатая семья в России - Юсуповы тоже иногда экономили,хотя визуально это выглядело что тогда, что сейчас wow!".


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Ключевые слова: Яна Рудковская

Количество просмотров: 0
Автор: Mysha

Автор фото: Инстаграм

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