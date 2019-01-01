Яна Рудковская выбрала безумное платье для похода на бал Tatler

Яна явно решила "переплюнуть" юных девушек и сделать так, чтобы именно о её платье говорили и писали СМИ. И у неё это получилось.Для своего выхода Яна выбрала платье с трёхметровым шлейфом и перьями.Шлейф довольно эффективно протирал пол и выглядел настолько тяжёлым, что казалось вот-вот перевесит продюсера.Стоит напомнить, что этот наряд Рудковская впервые показала в Инстаграм ещё две недели назад, когда принимала участие в фотосессии в Государственном музее-усадьбе "Архангельское", правда, тогда шлейф был 2 метра:"В фантастическом платье от @georgeshobeika couture с 2-метровым шлейфом в усадьбе Архаическом прикоснулась к легендарной люстре на 132 свечи, которая сделана из мастики и папье-маше, а выглядит как бронзовая. Невольно задумываешься,что самая богатая семья в России - Юсуповы тоже иногда экономили,хотя визуально это выглядело что тогда, что сейчас wow!".