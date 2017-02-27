Николь Кидман с супругом на красной дорожке «Оскар-2017»

На торжественной дорожке появилась одна из самых из самых ярких пар вечера - актриса Николь Кидман и музыкант Кит Урбан. Николь номинирована как лучшая актриса второго плана за фильм "Лев".Для вечера звезда выбрала оригинальный наряд, украшенный вышивкой со сверкающими кристаллами и пайетками.