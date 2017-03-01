И её можно понять - наряд отлично подчеркнул фигуру Мелании и весь образ в целом выглядел очень эффектно.
Мелания Трамп удивила публику стильным нарядом за 10 тысяч долларов
Вчера, 21:03
Супруга американского президента Дональда Трампа Мелания поддержала мужа на выступлении перед конгрессом.
46-летняя первая леди США Мелания Трамп выбрала для выхода в свет наряд за круглую сумму - оригинальный жакет и юбка обошлись ей в 5 тысяч долларов каждый. Супруга президента уже подвергалась критике за нескромные (в ценовом отношении) наряды, однако, похоже, от своих пристрастий она отказываться не собирается.
И её можно понять - наряд отлично подчеркнул фигуру Мелании и весь образ в целом выглядел очень эффектно.
И её можно понять - наряд отлично подчеркнул фигуру Мелании и весь образ в целом выглядел очень эффектно.
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Ключевые слова: Мелания Трамп, Дональд Трамп
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Количество просмотров: 7 124
Автор: KatarinaПерейти в галерею
Автор фото: gettyimages
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Автор фото: gettyimages
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