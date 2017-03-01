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Мелания Трамп удивила публику стильным нарядом за 10 тысяч долларов

Вчера, 21:03
Супруга американского президента Дональда Трампа Мелания поддержала мужа на выступлении перед конгрессом.

Мелания Трамп удивила публику стильным нарядом за 10 тысяч долларов
46-летняя первая леди США Мелания Трамп выбрала для выхода в свет наряд за круглую сумму - оригинальный жакет и юбка обошлись ей в 5 тысяч долларов каждый. Супруга президента уже подвергалась критике за нескромные (в ценовом отношении) наряды, однако, похоже, от своих пристрастий она отказываться не собирается.

Мелания Трамп удивила публику стильным нарядом за 10 тысяч долларов


Мелания Трамп удивила публику стильным нарядом за 10 тысяч долларов


И её можно понять - наряд отлично подчеркнул фигуру Мелании и весь образ в целом выглядел очень эффектно.

Мелания Трамп удивила публику стильным нарядом за 10 тысяч долларов


Мелания Трамп удивила публику стильным нарядом за 10 тысяч долларов


Мелания Трамп удивила публику стильным нарядом за 10 тысяч долларов

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Ключевые слова: Мелания Трамп, Дональд Трамп

Количество просмотров: 7 124
Автор: Katarina

Автор фото: gettyimages

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