Мелания Трамп удивила публику стильным нарядом за 10 тысяч долларов

46-летняя первая леди США Мелания Трамп выбрала для выхода в свет наряд за круглую сумму - оригинальный жакет и юбка обошлись ей в 5 тысяч долларов каждый. Супруга президента уже подвергалась критике за нескромные (в ценовом отношении) наряды, однако, похоже, от своих пристрастий она отказываться не собирается.И её можно понять - наряд отлично подчеркнул фигуру Мелании и весь образ в целом выглядел очень эффектно.