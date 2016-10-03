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Кэтрин Зета-Джонс показала потрясающую фигуру в облегающем платье

Вчера, 21:30
Голливудская звезда Кэтрин Зета-Джонс показала стройные ножки.

Кэтрин Зета-Джонс показала потрясающую фигуру в облегающем платье
47-летняя красотка Кэтрин Зета-Джонс была запечатлена у входа на студию - актриса прибыла на съемки телешоу. Для появления на экране звезда выбрала облегающее чёрное платье со вставками, позволившее оценить стройную и подтянутую фигуру Кэтрин.

Кэтрин Зета-Джонс показала потрясающую фигуру в облегающем платье


Кэтрин Зета-Джонс показала потрясающую фигуру в облегающем платье


Конечно, нельзя не обратить внимание на ножки актрисы - поклонники по всему не могут оторвать от них глаз - в том числе, благодаря оригинальным лодочкам на шпильке авторства Christian Louboutin.

Кэтрин Зета-Джонс показала потрясающую фигуру в облегающем платье

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Ключевые слова: Кэтрин Зета-Джонс

Количество просмотров: 13 390
Автор: Katarina

Автор фото: gettyimages

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