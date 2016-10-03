Конечно, нельзя не обратить внимание на ножки актрисы - поклонники по всему не могут оторвать от них глаз - в том числе, благодаря оригинальным лодочкам на шпильке авторства Christian Louboutin.
Кэтрин Зета-Джонс показала потрясающую фигуру в облегающем платье
Вчера, 21:30
Голливудская звезда Кэтрин Зета-Джонс показала стройные ножки.
47-летняя красотка Кэтрин Зета-Джонс была запечатлена у входа на студию - актриса прибыла на съемки телешоу. Для появления на экране звезда выбрала облегающее чёрное платье со вставками, позволившее оценить стройную и подтянутую фигуру Кэтрин.
Конечно, нельзя не обратить внимание на ножки актрисы - поклонники по всему не могут оторвать от них глаз - в том числе, благодаря оригинальным лодочкам на шпильке авторства Christian Louboutin.
Конечно, нельзя не обратить внимание на ножки актрисы - поклонники по всему не могут оторвать от них глаз - в том числе, благодаря оригинальным лодочкам на шпильке авторства Christian Louboutin.
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Ключевые слова: Кэтрин Зета-Джонс
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Количество просмотров: 13 390
Автор: KatarinaПерейти в галерею
Автор фото: gettyimages
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Автор фото: gettyimages
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