Кэтрин Зета-Джонс показала потрясающую фигуру в облегающем платье

47-летняя красотка Кэтрин Зета-Джонс была запечатлена у входа на студию - актриса прибыла на съемки телешоу. Для появления на экране звезда выбрала облегающее чёрное платье со вставками, позволившее оценить стройную и подтянутую фигуру Кэтрин.Конечно, нельзя не обратить внимание на ножки актрисы - поклонники по всему не могут оторвать от них глаз - в том числе, благодаря оригинальным лодочкам на шпильке авторства Christian Louboutin.