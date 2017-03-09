Мариана Байо показала, как подчеркнуть маленькую грудь

Елена Перминова выдержала шквал негативных отзызов в адрес своего внешнего вида

Модель Елена Перминова всегда выглядит элегантно и стильно, это не странно, ведь у модели есть возможность одеваться у лучших дизайнеров мира. Но недавний её комплект вызвал шквал негативных отзывов.