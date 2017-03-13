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Анастасия Волочкова попала под шквал критики за наряд, выбранный ею для посещения храма

Сегодня, 15:59
Балерина Анастасия Волочкова вновь оказалась в центре скандала.

Анастасия Волочкова попала под шквал критики за наряд, выбранный ею для посещения храма
Эпатажная балерина Анастасия Волочкова в очередной раз проявила себя не с лучшей стороны - пользователи сети и даже поклонники звезды осудили её за выбор непристойного наряда, в котором она появилась в храме - ведь джинсы - это совсем неподходящая одежда, женщина должна быть в юбке. Разумеется, Волочкова сделала селфи, что ещё больше разгневало людей, потому как в храм приходят вовсе не для фотографирования.

Анастасия Волочкова попала под шквал критики за наряд, выбранный ею для посещения храма


Анастасия Волочкова попала под шквал критики за наряд, выбранный ею для посещения храма


Однако сама Анастасия, похоже, не видит ничего плохого в своём наряде. Подпись к снимку гласит: "Просто заехала в храм по дороге домой.. Помолилась в большей степени о тех несчастных, у кого нет совести и понимания, что за всем, что совершают известные своими делами и поступками люди, лежит или стоит большой ТРУД! Физический!! Это под фанеру не прокатит, мои дорогие. Радости вам и любви!".

Анастасия Волочкова попала под шквал критики за наряд, выбранный ею для посещения храма


Анастасия Волочкова попала под шквал критики за наряд, выбранный ею для посещения храма


Анастасия Волочкова попала под шквал критики за наряд, выбранный ею для посещения храма

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Ключевые слова: Анастасия Волочкова

Количество просмотров: 0
Автор: Katarina

Автор фото: instagram

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