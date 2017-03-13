Однако сама Анастасия, похоже, не видит ничего плохого в своём наряде. Подпись к снимку гласит: "Просто заехала в храм по дороге домой.. Помолилась в большей степени о тех несчастных, у кого нет совести и понимания, что за всем, что совершают известные своими делами и поступками люди, лежит или стоит большой ТРУД! Физический!! Это под фанеру не прокатит, мои дорогие. Радости вам и любви!".
Анастасия Волочкова попала под шквал критики за наряд, выбранный ею для посещения храма
Сегодня, 15:59
Балерина Анастасия Волочкова вновь оказалась в центре скандала.
Эпатажная балерина Анастасия Волочкова в очередной раз проявила себя не с лучшей стороны - пользователи сети и даже поклонники звезды осудили её за выбор непристойного наряда, в котором она появилась в храме - ведь джинсы - это совсем неподходящая одежда, женщина должна быть в юбке. Разумеется, Волочкова сделала селфи, что ещё больше разгневало людей, потому как в храм приходят вовсе не для фотографирования.
Однако сама Анастасия, похоже, не видит ничего плохого в своём наряде. Подпись к снимку гласит: "Просто заехала в храм по дороге домой.. Помолилась в большей степени о тех несчастных, у кого нет совести и понимания, что за всем, что совершают известные своими делами и поступками люди, лежит или стоит большой ТРУД! Физический!! Это под фанеру не прокатит, мои дорогие. Радости вам и любви!".
Однако сама Анастасия, похоже, не видит ничего плохого в своём наряде. Подпись к снимку гласит: "Просто заехала в храм по дороге домой.. Помолилась в большей степени о тех несчастных, у кого нет совести и понимания, что за всем, что совершают известные своими делами и поступками люди, лежит или стоит большой ТРУД! Физический!! Это под фанеру не прокатит, мои дорогие. Радости вам и любви!".
← Новый клип Ольги Бузовой "Привыкаю" с... Виктория Боня показала роскошный вид ... →
Ключевые слова: Анастасия Волочкова
Количество просмотров: 0
Количество просмотров: 0
Автор: KatarinaПерейти в галерею
Автор фото: instagram
Поделись с друзьями:
Автор фото: instagram
Поделись с друзьями:
Похожие новости
Самое популярное за неделю
Комментарии
Елена Темникова выложила в сеть пляжные фото с отдыха Певица Елена Темникова показала фигуру в бикини.
Виктория Боня показала роскошный вид из своего нового дома в Лос-Анджелесе Телеведущая Виктория Боня поспешила забыть недавний развод с супругом и обзавелась недвижимостью.
Получив машину за 20 млн рублей, Анна Калашникова помирилась с Шаляпиным Певица Анна Калашникова в подарок на 8 марта неожиданно получила автомобиль Bentley Bentayga, который по предварительной оценке стоит 20 миллионов рублей.
В браке Василисы Володиной начались ссоры с мужем Известная астролог Первого канала Василиса Володина призналась, что порой ругается с мужем Сергеем.
Курбан Омаров рассказал о первой встрече с Ксенией Бородиной Курбан Омаров и Ксения Бородина являются одной из самых ярких пар российского шоу-бизнеса, как минимум благодаря тому, что сами постоянно дают поводы для обсуждения своих отношений.
Анастасия Волочкова попала под шквал критики за наряд, выбранный ею для посещения храма Балерина Анастасия Волочкова вновь оказалась в центре скандала.
Алёна Водонаева вступила в элитную тусовку Постепенно телезвезда Алёна Водонаева превратилась в настоящую светскую львицу, о которой давно не говорят, как об участнице Дом-2, воспринимая всерьез.
Стало известно о состоянии здоровья лысого Димы Билана В преддверии 8 марта певец Дима Билан сообщил, что ложится в больницу. Он объяснил, что это связано с позвоночными грыжами.
Криштиану Роналду не скрывает от возлюбленной, что ждёт ребенка от другой Футболист Криштиану Роналду, несмотря на наличие девушки, 23-летней Джорджины Родригез, ждет ребенка от другой женщины.