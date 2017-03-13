Анастасия Волочкова попала под шквал критики за наряд, выбранный ею для посещения храма

Эпатажная балерина Анастасия Волочкова в очередной раз проявила себя не с лучшей стороны - пользователи сети и даже поклонники звезды осудили её за выбор непристойного наряда, в котором она появилась в храме - ведь джинсы - это совсем неподходящая одежда, женщина должна быть в юбке. Разумеется, Волочкова сделала селфи, что ещё больше разгневало людей, потому как в храм приходят вовсе не для фотографирования.Однако сама Анастасия, похоже, не видит ничего плохого в своём наряде. Подпись к снимку гласит: "Просто заехала в храм по дороге домой.. Помолилась в большей степени о тех несчастных, у кого нет совести и понимания, что за всем, что совершают известные своими делами и поступками люди, лежит или стоит большой ТРУД! Физический!! Это под фанеру не прокатит, мои дорогие. Радости вам и любви!".