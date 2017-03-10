Ольга Ветер "промахнулась" с выбором наряда для похода в кино

В комментариях выразили мнение, что look Ольга "слеплен из того, что было". Знатоки моды удивляются - как же можно с вечерним топом и кожаной курткой надеть штаны, которые больше напоминают или тюремные, или пижамные.Вы тоже считаете эти штаны очень неудачными? Или хотели бы себе такие же?