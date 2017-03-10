Вы тоже считаете эти штаны очень неудачными? Или хотели бы себе такие же?
Ольга Ветер "промахнулась" с выбором наряда для похода в кино
Сегодня, 15:11
Бывшая участница проекта Ольга Ветер, по мнению, фолловеров выбрала более чем неудачный наряд для похода в кино.
В комментариях выразили мнение, что look Ольга "слеплен из того, что было". Знатоки моды удивляются - как же можно с вечерним топом и кожаной курткой надеть штаны, которые больше напоминают или тюремные, или пижамные.
Вы тоже считаете эти штаны очень неудачными? Или хотели бы себе такие же?
Вы тоже считаете эти штаны очень неудачными? Или хотели бы себе такие же?
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Ключевые слова: Ольга Ветер
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Количество просмотров: 2 236
Автор: MyshaПерейти в галерею
Автор фото: instagram.com
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Автор фото: instagram.com
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