Нелли Ермолаева объяснила, откуда у нее столько денег

Фанаты удивляются, насколько роскошно живет девушка.Довольно часто звезда отправляется на отдых за рубеж, покупает дорогие вещи, обедает в шикарных ресторанах.Нелли поведала, что все это ей досталось не легко, для этого она очень много работала.«Сегодня у нас с мужем есть возможность достаточно много путешествовать. Многих людей это злит, и мне пишут: «Как вы можете отдыхать, когда где-то дети голодают?». Да, но, во-первых, я помогаю нуждающимся, просто не кичусь этим. А во-вторых, это моя жизнь, и я к ней стремилась. Я прошла через безумные трудности, много работала. Что мешает вам построить такую же жизнь? Отговорки типа «Тебе просто повезло», «Ты такая-то, а у меня не получается» - это бред», - сообщила девушка.Восхищаемся целеустремленности Ермолаевой.