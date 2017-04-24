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Нелли Ермолаева объяснила, откуда у нее столько денег

Сегодня, 10:57
За жизнью и карьерой бывшей участницы телепроекта "Дом-2" Нелли Ермолаевой следят множество поклонников.

Нелли Ермолаева объяснила, откуда у нее столько денег
Фанаты удивляются, насколько роскошно живет девушка.

Довольно часто звезда отправляется на отдых за рубеж, покупает дорогие вещи, обедает в шикарных ресторанах.

Нелли поведала, что все это ей досталось не легко, для этого она очень много работала.

Нелли Ермолаева объяснила, откуда у нее столько денег


«Сегодня у нас с мужем есть возможность достаточно много путешествовать. Многих людей это злит, и мне пишут: «Как вы можете отдыхать, когда где-то дети голодают?». Да, но, во-первых, я помогаю нуждающимся, просто не кичусь этим. А во-вторых, это моя жизнь, и я к ней стремилась. Я прошла через безумные трудности, много работала. Что мешает вам построить такую же жизнь? Отговорки типа «Тебе просто повезло», «Ты такая-то, а у меня не получается» - это бред», - сообщила девушка.

Восхищаемся целеустремленности Ермолаевой.

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Ключевые слова: Нелли Ермолаева

Количество просмотров: 11 154
Автор: zvezda

Автор фото: Instagram

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