На удивление, довольно много поклонников сразу признало образ пошлым, в комментариях даже сравнив Бузову с девушкой "легкого поведения". Однако другие пользователи пришли от наряда в восторг и в очередной раз похвалили певицу за смелость.
Поклонники раскритиковали Ольгу Бузову за слишком откровенный наряд
Сегодня, 19:06
В блоге скандальной звезды Ольги Бузовой появилось пикантное видео.
Быстро завоевывающая популярность как певица, телеведущая Ольга Бузова продолжает подогревать интерес публики публикациями в своём блоге. На днях там появилось видео, в котором Ольга предстаёт в весьма откровенном наряде, точнее в "развратной", как её назвали подписчики, юбке с молнией до самого бедра.
На удивление, довольно много поклонников сразу признало образ пошлым, в комментариях даже сравнив Бузову с девушкой "легкого поведения". Однако другие пользователи пришли от наряда в восторг и в очередной раз похвалили певицу за смелость.
На удивление, довольно много поклонников сразу признало образ пошлым, в комментариях даже сравнив Бузову с девушкой "легкого поведения". Однако другие пользователи пришли от наряда в восторг и в очередной раз похвалили певицу за смелость.
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Ключевые слова: Ольга Бузова
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Количество просмотров: 4 420
Автор: KatarinaПерейти в галерею
Автор фото: instagram
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Автор фото: instagram
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