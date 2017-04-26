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Поклонники раскритиковали Ольгу Бузову за слишком откровенный наряд

Сегодня, 19:06
В блоге скандальной звезды Ольги Бузовой появилось пикантное видео.

Поклонники раскритиковали Ольгу Бузову за слишком откровенный наряд
Быстро завоевывающая популярность как певица, телеведущая Ольга Бузова продолжает подогревать интерес публики публикациями в своём блоге. На днях там появилось видео, в котором Ольга предстаёт в весьма откровенном наряде, точнее в "развратной", как её назвали подписчики, юбке с молнией до самого бедра.

Поклонники раскритиковали Ольгу Бузову за слишком откровенный наряд


Поклонники раскритиковали Ольгу Бузову за слишком откровенный наряд


На удивление, довольно много поклонников сразу признало образ пошлым, в комментариях даже сравнив Бузову с девушкой "легкого поведения". Однако другие пользователи пришли от наряда в восторг и в очередной раз похвалили певицу за смелость.

Поклонники раскритиковали Ольгу Бузову за слишком откровенный наряд


Поклонники раскритиковали Ольгу Бузову за слишком откровенный наряд

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Ключевые слова: Ольга Бузова

Количество просмотров: 4 420
Автор: Katarina

Автор фото: instagram

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