Поклонники раскритиковали Ольгу Бузову за слишком откровенный наряд

Быстро завоевывающая популярность как певица, телеведущая Ольга Бузова продолжает подогревать интерес публики публикациями в своём блоге. На днях там появилось видео, в котором Ольга предстаёт в весьма откровенном наряде, точнее в "развратной", как её назвали подписчики, юбке с молнией до самого бедра.На удивление, довольно много поклонников сразу признало образ пошлым, в комментариях даже сравнив Бузову с девушкой "легкого поведения". Однако другие пользователи пришли от наряда в восторг и в очередной раз похвалили певицу за смелость.