Наряд Алины Кабаевой вызвал бурю обсуждений в сети

33-летняя олимпийская чемпионка и депутат Госдумы Алина Кабаева крайне редко появляется на публике, однако в каждый такой выход её образ неизменно был очень классическим.Но вчера во внешнем виде звезды неожиданно произошла настоящая революция - Кабаева появилась на генеральной репетиции концерта, посвященного международному фестивалю по художественной гимнастике, в "хулиганских" рваных джинах Dolce&Gabbana.Джинсы были декорированы сотнями сверкающих кристаллов, а дополнили образ черная блуза и туфли на шпильке.Мнения пользователей сети разделились: одни поддержали смену имиджа спортсменки, другие же раскритиковали её модное обновление в пух и прах - мешковатые джинсы взамен классических костюмов оценили не все.