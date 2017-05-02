Наряд Алины Кабаевой вызвал бурю обсуждений в сети

Но вчера во внешнем виде звезды неожиданно произошла настоящая революция - Кабаева появилась на генеральной репетиции концерта, посвященного международному фестивалю по художественной гимнастике, в "хулиганских" рваных джинах Dolce&Gabbana.
Джинсы были декорированы сотнями сверкающих кристаллов, а дополнили образ черная блуза и туфли на шпильке.
Мнения пользователей сети разделились: одни поддержали смену имиджа спортсменки, другие же раскритиковали её модное обновление в пух и прах - мешковатые джинсы взамен классических костюмов оценили не все.