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Наряд Алины Кабаевой вызвал бурю обсуждений в сети

Сегодня, 02:59
Знаменитая гимнастка Алина Кабаева вышла в свет в неоднозначном образе.

Наряд Алины Кабаевой вызвал бурю обсуждений в сети
33-летняя олимпийская чемпионка и депутат Госдумы Алина Кабаева крайне редко появляется на публике, однако в каждый такой выход её образ неизменно был очень классическим.

Наряд Алины Кабаевой вызвал бурю обсуждений в сети


Наряд Алины Кабаевой вызвал бурю обсуждений в сети


Наряд Алины Кабаевой вызвал бурю обсуждений в сети


Но вчера во внешнем виде звезды неожиданно произошла настоящая революция - Кабаева появилась на генеральной репетиции концерта, посвященного международному фестивалю по художественной гимнастике, в "хулиганских" рваных джинах Dolce&Gabbana.
Джинсы были декорированы сотнями сверкающих кристаллов, а дополнили образ черная блуза и туфли на шпильке.

Наряд Алины Кабаевой вызвал бурю обсуждений в сети


Мнения пользователей сети разделились: одни поддержали смену имиджа спортсменки, другие же раскритиковали её модное обновление в пух и прах - мешковатые джинсы взамен классических костюмов оценили не все.

Наряд Алины Кабаевой вызвал бурю обсуждений в сети

← Подарки с роскошного юбилея Филиппа К...

Ключевые слова: Алина Кабаева

Количество просмотров: 4 953
Автор: Katarina

Автор фото: instagram, vk.com

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Наряд Алины Кабаевой вызвал бурю обсуждений в сети Знаменитая гимнастка Алина Кабаева вышла в свет в неоднозначном образе.
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