Ким Кардашьян надела очень неудачный пиджак

В этот раз Ким, которая после скандала с реальными фото состояния её фигуры пообещала не показывать тело, вышла к папарацци в черном пиджаке, который был явно больше на 3 размера.
Под него Кардашьян надела гипюровые штаны. Страшно подумать, как именно эти брюки в такой ткани смотрелись на "пятой точке" звезды.
Но, как и пообещала Ким, показывать она этого не стала, поэтому нам остается только фантазировать.
Ключевые слова: Ким Кардашьян
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Автор: Mysha
Автор фото: http://www.dailymail.co.uk
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