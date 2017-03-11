Ким Кардашьян надела очень неудачный пиджак

В этот раз Ким, которая после скандала с реальными фото состояния её фигуры пообещала не показывать тело, вышла к папарацци в черном пиджаке, который был явно больше на 3 размера.Под него Кардашьян надела гипюровые штаны. Страшно подумать, как именно эти брюки в такой ткани смотрелись на "пятой точке" звезды.Но, как и пообещала Ким, показывать она этого не стала, поэтому нам остается только фантазировать.