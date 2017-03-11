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Ким Кардашьян надела очень неудачный пиджак

Сегодня, 19:29
Светская львица Ким Кардашьян продолжает надевать наряды, которые нельзя не обсудить.

Ким Кардашьян надела очень неудачный пиджак
В этот раз Ким, которая после скандала с реальными фото состояния её фигуры пообещала не показывать тело, вышла к папарацци в черном пиджаке, который был явно больше на 3 размера.

Ким Кардашьян надела очень неудачный пиджак


Под него Кардашьян надела гипюровые штаны. Страшно подумать, как именно эти брюки в такой ткани смотрелись на "пятой точке" звезды.

Ким Кардашьян надела очень неудачный пиджак


Но, как и пообещала Ким, показывать она этого не стала, поэтому нам остается только фантазировать.

Ким Кардашьян надела очень неудачный пиджак

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Ключевые слова: Ким Кардашьян

Количество просмотров: 6 838
Автор: Mysha

Автор фото: http://www.dailymail.co.uk

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